"Trend-Check" startet mies, Rekord für "Hot oder Schrott"

Der "Trend-Check" versagte zum Auftakt der neuen Folgen bei kabel eins am Sonntagabend. Vox konnte mit der "Promi Shopping Queen" hingegen überzeugen - und holte schon am Vorabend trotz Wiederholung einen neuen Bestwert.



31.07.2017 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2017 - 09:29 Uhr

Mit den "Trucker Babes" konnte kabel eins in den vergangenen Wochen am Sonntagabend ziemlich ordentliche Quoten einfahren - doch der kurze Höhenflug scheint nun schon wieder beendet. "Der große Trend-Check" legte jedenfalls einen ziemlich ernüchternden Einstand hin. Gerade mal 480.000 Zuschauer sahen um 20:15 Uhr zu, in der Zielgruppe reichte es nur für einen Marktanteil von 3,2 Prozent.

Am Nachmittag hatte kabel eins bereits eine Folge von "Die größten Trends 2017" wiederholt - unter diesem Titel liefen Anfang des Jahres schon einmal mehrere Folgen des Formats. Auch am Nachmittag sah es mit 2,7 Prozent Marktanteil aber schlecht aus - hier allerdings immerhin mit der Formel 1 als direktem Gegner. Ein wenig Hoffnung macht vielleicht trotzdem der Blick auf den Jahresbeginn: "Die größten Trends 2017" starteten damals auch sehr schlecht, steigerten sich aber ab der zweiten Woche über die 5-Prozent-Marke und lagen damit im grünen Bereich.

Schon jetzt im grünen Bereich lag am Sonntagabend Vox. "Promi Shopping Queen" machte ihre Sache um 20:15 Uhr mit 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut, "Prominent" erzielte im Anschluss 9,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das Highlight lief aber bereits am Vorabend: Obwohl "Hot oder Schrott - Die Allestester" dort derzeit nur in Wiederholungen zu sehen ist - die Erstausstrahlungen wurden angesichts des Erfolges in die Primetime verlegt und laufen dort am Dienstagabend - markierte das Format mit einem Marktanteil von 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Rekord. 1,45 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Zuvor holte bereits "Biete Rostlaube, suche Traumauto" starke 9,4 Prozent Marktanteil.

