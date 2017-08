RTL II mit "XY"-Kopie schwach, kabel eins noch schwächer

© RTL II

Mit "Ungeklärte Fälle - Deine Hilfe zählt" wollte RTL II etwas vom "XY"-Erfolg abhaben. Die Rechnung ging aber auch beim zweiten Mal nicht auf. Noch schlechter erging es kabel eins, wo "Unser neuer Chef" im tiefen Quoten-Tal verharrte.



02.08.2017 - 08:56 Uhr von Uwe Mantel 02.08.2017 - 08:56 Uhr

Auch nach 50 Jahren ist "Aktenzeichen XY... ungelöst" noch einer der verlässlichsten Quotenlieferanten für das ZDF - und zwar gerade auch beim jüngeren Publikum. Inspiriert dadurch versucht sich auch RTL II mit "Ungeklärte Fälle - Deine Hilfe zählt" als Polizei-Helfer - ein ähnlicher Erfolg wie dem ZDF blieb dem Sender aber schon bei der Erstausgabe im März verwehrt, die zweite Folge lief nun noch etwas schwächer.

So schalteten am Dienstagabend 860.000 Zuschauer ein, das waren gut 200.000 weniger als Ende März. Das lässt sich zum Teil mit der insgesamt im Sommer niedrigeren TV-Nutzung erklären, aber nicht nur, denn auch die Marktanteile sanken: Beim Gesamtpublikum ging's auf 3,1 Prozent nach unten, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden noch 4,0 Prozent Marktanteil erzielt nach 4,4 Prozent im Frühjahr. Immerhin kann sich RTL II damit trösten, dass "Höllische Beziehungen" im Anschluss den Marktanteil auf 6,8 Prozent in der Zielgruppe steigen ließ.

Mit noch größeren Problemen hatte am Dienstagabend kabel eins zu kämpfen. "Unser neuer Chef - Jetzt entscheiden wir" verharrte im Wesentlichen auf dem miserablen Auftakt-Niveau der vergangenen Woche. 440.000 Zuschauer wurden gezählt, das waren 20.000 weniger als zum Start. Der Marktanteil in der Zielgruppe fiel zwar minimal höher aus, lag mit 2,8 Prozent aber trotzdem meilenweit unter den Erwartungen. Auch hier gilt: Immerhin ging es später am Abend bergauf, das "K1 Magazin" holte ab 22:15 Uhr 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit übrigens gar nicht so weit von "akte 20.17 Spezial" in Sat.1 entfernt, das mit 5,7 Prozent Marktanteil wieder sehr schlecht lief, aber noch von der "Focus TV-Reportage" unterboten wurde, die sogar mit 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen abgespeist wurde.

Teilen