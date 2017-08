RTL-"Sommerhaus" startet deutlich besser als 2016

© RTL

Das "Sommerhaus der Stars" ist gestartet und hat sich gleich den Tagessieg beim jungen Publikum gesichert, es lief zudem deutlich besser als noch 2016. Sonst lief aber wenig zusammen bei RTL, auch Sat.1 konnte nichts reißen.



Trotz eines recht überschaubaren Durchschnitts-Marktanteil von 13,9 Prozent hat sich RTL dazu entschlossen, das "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr wiederzubeleben. Inzwischen muss man beim Marktführer ja auch schon solche Werte als gut bezeichnen. Zum Start in die neue Staffel lag das "Sommerhaus" dann aber deutlich über den Werten aus dem vergangenen Jahr und erzielte einen neuen Rekord. Mit 16,2 Prozent Marktanteil lief es so gut wie noch nie, 1,32 Millionen junge Zuschauer schalteten ein - das waren minimal mehr als beim Auftakt vor einem Jahr. Damit war RTL dann auch Tagessieger am Mittwoch.

Insgesamt sahen 2,63 Millionen Menschen den Einzug der Promis in die Villa in Portugal, das ist exakt die Reichweite, die das "Sommerhaus" 2016 zum Start erzielte. Während es damals beim Gesamtpublikum nur zu 9,5 Prozent reichte, standen dieses Mal immerhin 10,0 Prozent auf der Uhr. "Stern TV" holte im Anschluss noch 13,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Sonst ging bei RTL aber wenig zusammen: Zwischen den frühen Morgenstunden und 16 Uhr gab es durchgängig einstellige Marktanteile. Ausnahme: "Punkt 12" überzeugte mit 15,3 Prozent. Besonders schwach präsentierten sich erneut die "Verdachtsfälle", aber auch "Guten Morgen Deutschland" kam in der Früh nur auf 8,1 Prozent Marktanteil. Auch "Explosiv" und "Exklusiv" blieben am Vorabend bei 11,9 und 11,2 Prozent hängen, sodass RTL am Ende bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,7 Prozent stand. Bei der erfolgreichen Primetime ist das eine kleine Enttäuschung.

Doch auch die Konkurrenz hatte Probleme: Sat.1 etwa half seine Programmänderung nur bedingt. Zwar lief "21 Schlagzeilen" besser als "Jetzt oder Nie", mit 7,7 Prozent Marktanteil konnte aber auch die Rankingshow nicht überzeugen, insgesamt sahen 1,19 Millionen Menschen zu. Auch in der Daytime und am Vorabend taten sich mal wieder große Löcher auf, bitterer Tiefpunkt: 5,4 Prozent Marktanteil für die "Sat.1 Nachrichten". Etwas überraschend lief es für die "Sat.1 Reportage" im Anschluss an "21 Schlagzeilen" richtig gut. Mit 1,18 Millionen Zuschauern lag man auf einem Niveau mit der Primetime-Show, beim jungen Publikum hatte man sogar mehr Zuschauer. Das führte schließlich zu starken 12,9 Prozent Marktanteil. Die "Spiegel TV Reportage" fiel danach aber schnell auf 8,9 Prozent zurück.

Recht gut verlief der Abend für RTL II: Die "Teenie-Mütter" verzeichneten schon zur besten Sendezeit gute 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auch "Die Babystation" holte danach noch gute 6,6 Prozent. Und weil auch "Wunschkinder" danach mit 7,4 Prozent überzeugte, kann man sich beim Sender über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,2 Prozent freuen.

