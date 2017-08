ProSieben punktet mit Filmen, aber "Galileo" schwächelt

© ProSieben

Mit seinen beiden Primetime-Filmen war ProSieben am Freitagabend der größte Verfolger von RTL. Doch tagsüber lief es zum Teil haarsträubend - am Vorabend fiel "Galileo" völlig durch. Sat.1 konnte indes mit "Shaun das Schaf" nichts reißen.



05.08.2017 - 10:01 Uhr von Alexander Krei 05.08.2017 - 10:01 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 10,1 Prozent verlief der Freitag für ProSieben zwar nicht außerordentlich erfolgreich - aber gemessen an so manchen Werten der vergangenen Wochen kann man damit in Unterföhring schon zufrieden sein. Vor allem am Abend wusste der Sender durchaus zu überzeugen: Der Spielfilm "Parker" erwies sich jedenfalls mit 860.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren und einem guten Marktanteil von 12,1 Prozent in der Zielgruppe als größter Verfolger von RTL. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,72 Millionen Zuschauer ein.

Auch "Shootout - Keine Gnade" hielt sich anschließend mit 1,29 Millionen Zuschauern sowie 11,2 Prozent Marktanteil noch recht wacker. ProSieben war damit deutlich besser bedient als Sat.1, wo man mit "Shaun das Schaf - Der Film" sogar eine Free-TV-Premiere bereithielt. Den Geschmack des Publikums traf der Animationsfilm jedoch nicht: 1,38 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von nur 7,5 Prozent in der Zielgruppe sind das ernüchternde Ergebnis. Auch die Comedy-Schiene am späten Abend blieb einstellig, gegen Mitternacht ging "Sechserpack" mit nur 4,7 Prozent baden.

Für ProSieben gab es indes die größten Probleme diesmal schon im Tagesprogramm: Nachdem "The Middle" nachmittags auf 8,9 Prozent gefallen war, fuhr der Sender bis 20:15 Uhr durchweg einstellige Werte ein. Richtig hart traf es dabei das Wissensmagazin "Galileo", das mit nur 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe enttäuschte, nachdem "The Big Bang Theory" im Vorfeld schon nicht über 7,8 Prozent hinausgekommen war. Insgesamt wollten "Galileo" nur 640.000 Zuschauer sehen. Zum Vergleich: "Bares für Rares" kam bei ZDFneo um 19:30 Uhr auf 850.000 Zuschauer.

In der Primetime schlug sich ZDFneo übrigens ebenfalls gut: "Father Brown" überzeugte bei den 14- bis 49-Jährigen mit Marktanteil von 2,4 und 2,9 Prozent und bewegte sich damit teils deutlich über dem Senderschnitt. Insgesamt erreichten beide Folgen jeweils rund 600.000 Zuschauer. Auch "Agatha Raisin" punktete anschließend mit deutlich mehr als zwei Prozent beim jungen Publikum.

