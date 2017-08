ZDF dank Supercup am Samstag das Maß der Dinge

© ZDF

Am Samstag machte der FC Bayern trotz verkorkster Vorbereitung gegen den BVB den ersten Titel der neuen Saison klar. Der "Supercup" bescherte dem ZDF wie erwartet sehr gute Quoten. Die Leichtathletik-WM hatte das Nachsehen, hielt sich aber wacker.



06.08.2017 - 09:11 Uhr von Uwe Mantel 06.08.2017 - 09:11 Uhr

Die Quoten-Charts vom Samstag werden in dieser Woche vom Sport dominiert. Und ganz vorne findet sich wenig überraschend die Übertragung des "Supercups" zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. 6,75 Millionen Zuschauer sahen das Spiel, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, im Schnitt. Das waren zwar etwas weniger als im vergangenen Jahr, mit Marktanteilen von 25,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 25,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man beim ZDF trotzdem vollauf zufrieden sein.

Etwas ernüchternd war fürs ZDF dann allerdings, dass man die Sport-Fans am späteren Abend nicht bei sich halten konnte. Das "heute-journal" zählte noch 2,53 Millionen Zuschauer, beim "Aktuellen Sportstudio" reichte es ab 23:12 Uhr dann hingegen mit 1,32 Millionen Zuschauern nur noch für magere Marktanteile von 8,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das Erste hatte am Samstag noch deutlich mehr Sport im Programm. Am Abend lief die Leichtathletik-WM, unter anderem mit dem letzten Rennen von Usain Bolt. Gegen den Fußball hatte es die Übertragung schwer, in der Primetime reichte es mit 2,77 Millionen Zuschauern aber trotzdem für ganz solide 10,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 8,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Auch vormittags stand zwischen 11 und 14 Uhr schonmal die Leichtathletik-WM auf dem Programm, hier sahen 1,25 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil belief sich hier auf 14,7 Prozent beim Gesmatpublikum.

Recht groß war auch das Interesse an der Beachvolleyball-WM, über die ab 14:34 Uhr berichtet wurde. Hier sorgten 1,55 Millionen Zuschauer für einen Marktanteil von 13,5 Prozent. Hier stieg sogar bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern der Marktanteil auf starke 10,6 Prozent. Die "Sportschau" am Vorabend sahen 1,96 Millionen Zuschauer, die Doku über Usain Bolt interessierte im Anschluss allerdings nur 1,46 Millionen. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei mageren 8,2 Prozent beim Gesamtpublikum. 6,7 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

