Nitro: "100% Bundesliga" halbiert Auftakt-Reichweite

Die neue Nitro-Show "100% Bundesliga" hat in der zweiten Woche kräftige Zuschauer-Einbußen hinnehmen müssen. Vor allem in der Zielgruppe lief's ziemlich mau. Sky konnte mit dem Montagsspiel der 2. Liga dagegen zulegen.



08.08.2017 - 09:26 Uhr von Alexander Krei 08.08.2017 - 09:26 Uhr

Seit der vergangenen Woche mischt auch RTL wieder im Bundesliga-Zirkus mit und zeigt bei seinem Männersender Nitro die neue Sendung "100% Bundesliga". Nach ordentlichem Start hat sich die Reichweite der zweiten Ausgabe allerdings beinahe halbiert. Nachdem die Premiere noch von 240.000 Zuschauern gesehen wurden, brachte es die Live-Show am Montag auf lediglich 130.000 Zuschauer. In der Zielgruppe sackte der Marktanteil von 1,6 auf 0,6 Prozent und lag damit sehr weit unter den Normalwerten von Nitro.

Zwei Folgen von "Alarm für Cobra 11" hatten zuvor dagegen noch für recht gute Quoten gesorgt. Mit jeweils rund 300.000 Zuschauern sowie Marktanteilen von 2,0 und 1,7 Prozent liefen die Wiederholungen der Actionserie durchaus solide. Mit Blick auf "100% Bundesliga" wird man bei Nitro indes zunächst hoffen, dass die Fans zurückkehren, sobald der Ball nicht mehr nur in der 2. Liga rollt. Bei Sky kann man sich dagegen über steigende Quoten freuen: Dort verfolgten am Montag 290.000 Zuschauer das Topspiel zwischen St. Pauli und Dresden und damit 100.000 mehr als vor einer Woche dabei waren.

Bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil auf gute 1,4 Prozent an. Dagegen kam Sport1, wo das Montagsspiel der 2. Liga über viele Jahre hinweg beheimatet war, übrigens nicht an. Mehr als ein Marktanteil von 0,4 Prozent war in der Zielgruppe für die Regionalliga-Partie zwischen Mannheim und Elversberg nicht drin, insgesamt waren aber immerhin 240.000 Zuschauer dabei. Konkurrent Eurosport 1 kam indes mit seiner Live-Berichterstattung zur Leichtathletik-WM auf 250.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 0,7 Prozent beim jungen Publikum.

Erfolgreichster kleiner Sender unterdessen ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" am Montagabend mit einer Doppelfolge so manch vermeintlich größeren Konkurrenten hinter sich ließ. 1,54 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, anschließend wurden 1,48 Millionen gezählt, die den Marktanteil auf 6,6 Prozent anstiegen ließen. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der Krimi-Doppelpack mit Werten von mehr als drei Prozent überzeugen. Zu später Stunde war auch "No Offense" mit 3,5 Prozent stark unterwegs.

