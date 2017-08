"Unser neuer Chef" fällt bei kabel eins noch tiefer

© kabel eins

kabel eins fährt am Dienstag nach wie vor desaströse Quoten ein: "Unser neuer Chef" musste in dieser Woche Federn lassen und erreichte sogar weniger Zuschauer als DMAX oder Nitro. Vox fährt mit "Hot oder Schrott" dagegen weiter gut.



09.08.2017 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 09.08.2017 - 08:46 Uhr

Von Beginn an hielt sich das Interesse der Zuschauer an der neuen kabel-eins-Reihe "Unser neuer Chef - Jetzt entscheiden wir" in Grenzen. Nach drei Wochen kann man die Hoffnung auf Besserung in Unterföhring wohl endgültig aufgeben, denn anstelle steigender Quoten musste der Sender am Dienstag sogar einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Gegenüber der Vorwoche kamen dem Format noch einmal über 100.000 Zuschauer abhanden, sodass zur besten Sendezeit im Schnitt gerade mal 320.000 Zuschauer einschalteten.

Damit lag kabel eins hinter DMAX und Nitro sowie nur knapp vor Sat.1 Gold - ganz zu schweigen von ZDFneo, wo die Krimi-Wiederholung "Nord Nord Mord" von 1,66 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Entsprechend mager fielen die Marktanteile für "Unser neuer Chef" aus: Beim Gesamtpublikum verzeichnete die Sendung desaströse 1,1 Prozent und auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief's mit 2,0 Prozent kaum besser. Das "K1 Magazin" steigerte sich danach zwar noch auf 520.000 Zuschauer sowie 3,7 Prozent Marktanteil, konnte das Ruder aber auch nicht mehr entscheidend herumreißen.

Mit einem Tagesmarktanteil von gerade mal 3,3 Prozent war kabel eins am Dienstag dann auch beim jungen Publikum der mit Abstand schwächste der acht großen Sender. Probleme machte einmal mehr auch der Vorabend, wo "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" nicht über Marktanteile von 3,0 beziehungsweise 3,3 Prozent hinauskamen. Einzig die Krimi-Schiene am Nachmittag funktionierte gut: Dort holte etwa "The Mentalist" überzeugende 7,9 Prozent Marktanteil, die "kabel eins News" steigerten sich in diesem Umfeld sogar auf 8,6 Prozent.

Wenig berauschend verlief indes auch der Abend für RTL II: Dort musste sich "Der Jugendknast" um 20:15 Uhr mit lediglich 640.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe begnügen. Vox machte seine Sache mit "Hot oder Schrott - Die Allestester" dagegen erneut gut und kann sich über 9,3 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,33 Millionen Zuschauer freuen. "Goodbye Deutschland" erzielte danach 8,5 Prozent, ehe "Detlef muss reisen" mit 9,8 Prozent sogar nur knapp die Zweistelligkeit verfehlte.

