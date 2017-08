"500" endet enttäuschend, "Curvy Models" steigern sich

© RTL/Frank W. Hempel

So unspektakulär wie das RTL-Quiz "500" in den vergangenen Wochen gelaufen ist, so sah es auch für das Finale aus. Bei RTL II steigerte sich "Curvy Supermodel" spürbar, die anschließende Dokusoap bleibt aber ein Vollflop.



15.08.2017 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 15.08.2017 - 09:23 Uhr

Weil die erste Staffel im Schnitt 14,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum holte, schickte RTL "500 - Die Quiz-Arena" mit Günther Jauch in eine zweite Staffel. Diese konnte an die guten Werte aus dem vergangenen Jahr aber nicht anknüpfen, in den letzten Wochen lag das Format regelmäßig unter dem Schnitt von RTL. Auch zum Finale gab es nun keinen Lichtblick: 2,63 Millionen Zuschauer schalteten ein, 880.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der jungen Zielgruppe belief sich auf 10,7 Prozent.

Auf diesem Niveau dümpelte das Quiz zuletzt schon herum, einmal fiel Günther Jauch sogar in den einstelligen Bereich ab. Im Durchschnitt erreichte "500" nur 11,2 Prozent Marktanteil - ob das für eine Fortsetzung reicht, erscheint fraglich. Auch insgesamt ging die Reichweite spürbar zurück: Schalteten 2016 im Schnitt noch rund 3,93 Millionen Zuschauer ein, waren es bei der zweiten Staffel eine Million Zuschauer weniger - 2,93 Millionen.

Gute Nachrichten gibt es dagegen für RTL II, wo die Castingshow "Curvy Supermodel" wieder deutlich zulegen konnte und mit der fünften Folge auf 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Damit liegt das Format in etwa auf dem Niveau, mit dem man Mitte Juli gestartet war. Die Gesamt-Reichweite betrug 840.000. Die Dokusoap "Janni & Peer… und ein Baby!" sackte danach aber extrem ab und unterhielt nur noch 260.000 Menschen - der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 2,6 Prozent sehr schlecht aus.

