ProSieben-Serie "Pure Genius" erholt sich wohl zu spät

Die neue US-Serie "Pure Genius" verbucht steigende Quoten bei ProSieben, doch die Erholung kommt wohl zu spät. "This is us" blieb im Anschluss dagegen gewohnt schwach. Bei Vox lief's indes dank "Rizzoli & Isles" überzeugend.



17.08.2017 - 09:25 Uhr von Alexander Krei 17.08.2017 - 09:25 Uhr

Die Sitcom-Schiene am Nachmittag lief ohne die "Simpsons" mit Marktanteilen von teils mehr als 16 Prozent in der Zielgruppe richtig gut, doch nach 18 Uhr fiel ProSieben mal wieder in den einstelligen Bereich - so erklärt sich dann auch, dass der Sender am Mittwoch erneut mit einem schwachen Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent durchs Ziel kam. Und doch gibt es von der abendlichen Serien-Front zumindest eine gute Nachricht, denn der Serien-Neustart "Pure Genius" hat sich in dieser Woche erholt gezeigt.

Mit 930.000 Zuschauern verbuchte die Serie um 20:15 Uhr ihre bislang höchste Reichweite und in der Zielgruppe fiel der Marktanteil mit 8,1 Prozent so gut aus wie seit dem Auftakt nicht mehr. Zur Erinnerung: Noch vor zwei Wochen hatte "Pure Genius" mit kaum mehr als fünf Prozent einen bitteren Tiefstwert eingefahren. Die Erholung kommt allerdings wohl zu spät, denn schon in der kommenden Woche wird ProSieben seine Serie in eine Pause schicken - wo und wann sie zurückkehren wird, steht noch in den Sternen.

Zuschauer-Trend: Pure Genius



Im Fall von "This is us - Das ist Leben" dürfte man in Unterföhring unterdessen die Hoffnung auf Besserung begraben haben. Mit Marktanteilen von 5,4 und 5,8 Prozent bewegte sich die US-Serie auch diesmal wieder auf einem völlig unbefriedigenden Niveau. Insgesamt waren am späten Abend kaum mehr als eine halbe Million Zuschauer dabei. Enttäuschend verlief die Primetime aber auch für kabel eins, wo erst "Twisted - Der erste Verdacht" mit 3,2 Prozent baden ging und danach auch der Psychoschocker "Identität" enttäuschte. Hier lag der Marktanteil bei mageren 4,3 Prozent in der Zielgruppe.

Bei Vox kann man dagegen zufrieden sein - und das, obwohl man von "Rizzoli & Isles" bloß Wiederholungen zeigte. Dennoch waren die beiden Folgen mit Marktanteilen von 7,2 und 8,4 Prozent in der Zielgruppe gefragt. Insgesamt schalteten zunächst 1,29 Millionen Zuschauer ein, ab 21:12 Uhr waren sogar 1,50 Millionen dabei. Auch "Major Crimes" machte seine Sache gut und hielt sich im weiteren Verlauf des Abends mit 7,6 Prozent Marktanteil wacker. Einzig "How to get away with Murder" fand nur wenige Fans: Mehr als 4,4 Prozent waren für die Serie nach 23 Uhr nicht drin.

