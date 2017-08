"Dirty Dancing" katapultiert RTL II auf den zweiten Platz

© VOX/Vestron Pictures

Mit seinem "Dirty-Dancing"-Abend anlässlich des 30-jährigen Jubiläum des Films fuhr RTL II am Donnerstagabend durchweg Marktanteile im zweistelligen Bereich ein. In der Endabrechnung musste man sich nur RTL geschlagen geben.



18.08.2017 - 08:59 Uhr von Uwe Mantel 18.08.2017 - 08:59 Uhr

Schon beim Blick auf die Tagesmarktanteile vom Donnerstag bietet sich ein ungewohntes Bild: Ganz vorne rangiert bei den 14- bis 49-Jährigen RTL mit 11,4 Prozent, direkt dahinter folgt aber noch vor ProSieben, Sat.1 und Vox der Sender RTL II mit weit überdurchschnittlichen 8,9 Prozent. Zu verdanken ist das einem Klassiker: Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von "Dirty Dancing" zeigte RTL II nicht nur den Film selbst, sondern auch noch eine zugehörige Doku und die Fortsetzung.

Das hat sich ausgezahlt: 1,96 Millionen Zuschauer wollten um 20:15 Uhr noch einmal "Dirty Dancing" sehen. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für starke 7,2 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,5 Prozent Marktanteil erzielt. Nur "Der Lehrer" hatte bei RTL um diese Zeit noch ein paar junge Zuschauer mehr und erzielte um die 13 Prozent Marktanteil. Ab 22:20 Uhr schwang sich RLT II dann aber tatsächlich zum Marktführer auf.

Denn fast alle Zuschauer des Films blieben auch bei der Doku "Mein Baby gehört zu mir!" dran. 1,89 Millionen wurden gezählt, dank der um diese Uhrzeit insgesamt etwas geringeren TV-Nutzung stiegen dei Marktanteile weiter auf 9,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. Und schließlich blieben auch noch 630.000 Zuschauer bei "Dirty Dancing 2 - Heiße Nächste auf Kuba" wach. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb so bis weit nach Mitternacht zweistellig bei 10,2 Prozent.

Auch tagsüber konnte RTL II bereits Erfolge feiern. "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt machte seine Sache um 15 Uhr in den letzten Tagen schon ziemlich gut, diesmal reichte es für 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die zweite Folge im Anschluss musst sich dann allerdings mit 5,0 Prozent zufrieden geben. Zuvor hatte die nachmittägliche Wiederholung von "Berlin - Tag & Nacht" sogar 10,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe geholt. Am Abend kam "BTN" auf 8,1 Prozent, "Köln 50667" zuvor auf 8,5 Prozent - für RTL II ein rundum gelungener Donnerstag also.

