ZDF: "Wir lieben Fernsehen" stößt auf wenig Gegenliebe

© ZDF

In vier Teilen feiert das ZDF die Einführung des Farbfernsehens vor 50 Jahren. So richtig wollte das Publikum am Donnerstag aber nicht mitfeiern: Die Quoten waren mäßig. Das Erste lag mit einer Krimi-Wiederholung deutlich vorn.



18.08.2017 - 09:25 Uhr von Uwe Mantel 18.08.2017 - 09:25 Uhr

Vor 50 Jahren wurde das Fernsehen farbig - fürs ZDF Grund genug, das eigene Medium in gleich vier Shows unter dem Titel "Wir lieben Fernsehen" zu feiern. Zum Auftakt ging's um "Unsere größten Film- und Serienstars". Inhaltlich wusste das wenig zu begeistern, und auch aus Quotensicht hat man sich wohl etwas mehr erhofft. Am Donnerstagabend sahen nämlich weniger als drei Millionen Zuschauer zu. 2,98 Millionen werden als Reichweite ausgewiesen, das reichte beim Gesamtpublikum nur für mäßige 10,7 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die Show mit 5,8 Prozent Marktanteil wenig reißen.

Die von Johannes B. Kerner und Steven Gätjen präsentierte Show musste sich am Donnerstagabend jedenfalls deutlich einem Krimi-Aufguss im Ersten geschlagen geben. "Der Zürich-Krimi: Borcherts Abrechnung" aus dem vergangenen Jahr lockte dort nämlich 4,43 Millionen Zuschauer an. Der Marktanteil belief sich auf 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich der Film mit 5,5 Prozent Marktanteil allerdings schwer.

Die meistgesehene Sendung des Tages war aber die "Tagesschau" um 20 Uhr. 5,5 Millionen Zuschauer sahen allein im Ersten zu, was einem Marktanteil von 21,4 Prozent entsprach. Auch angesichts des Anschlags in Barcelona war auch bei den jüngeren Zuschauern das Interesse hoch: 15,8 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - in der Liste der meistgesehenen Sendungen in dieser Altersgruppe belegte die "Tagesschau" Platz 2 hinter "GZSZ". Auch die meistgesehenen ZDF-Sendungen waren übrigens die Nachrichten: Das "heute-journal" hatte 4,08 Millionen Zuschauer, also über eine Million mehr als die vorausgehende Show. "heute" rangiert mit 3,7 Millionen Zuschauern auf Platz 2.

Teilen