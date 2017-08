"Ninja Warrior" nimmt 20-Prozent-Marke ins Visier

© RTL

Mit der zweiten Ausgabe konnte "Ninja Warrior Germany" nicht nur einige Zuschauer hinzugewinnen, sondern ohne Sportkonkurrenz den Marktanteil deutlich ausbauen. Oliver Geissen profitierte anschließend davon aber nur bedingt, während "Promi BB" sich gut schlug.



20.08.2017 - 09:04 Uhr von Marcel Pohlig 20.08.2017 - 09:04 Uhr

Gegen die Leichtathletik-WM meldete sich "Ninja Warrior Germany" vor sieben Tagen bereits gut, aber mit kleineren Abstrichen beim Marktanteil zurück. Ohne sportliche Konkurrenz lief es für die RTL-Show in der zweiten Woche nun noch einmal deutlich besser: In der Zielgruppe schalteten diesmal 1,45 Millionen Zuschauer ein, fast 200.000 mehr als noch beim Auftakt der Staffel. Der Marktanteil kletterte von guten 15,1 auf sehr starke 19,6 Prozent.

Insgesamt entschieden sich 2,54 Millionen Zuschauer für "Ninja Warrior Germany", womit sich das Format genau auf Höhe des Schnitts der ersten Staffel bewegte. RTL erreichte beim Gesamtpublikum damit einen guten Marktanteil von 9,8 Prozent. Oliver Geissen profitierte im Anschluss allerdings nur bedingt von der Stärke der "Ninja Warriors" und musste sich mit einem neuen Tief begnügen: Mehr als 1,34 Millionen Zuschauer blieben nicht dran. Insgesamt reichte es nur für 6,7 Prozent. In der Zielgruppe lief es deutlich besser, im Vergleich zur Vorwoche musste RTL aber auch hier mit nun 890.000 Zuschauern und 13,4 Prozent Verluste hinnehmen.

Diesmal war am späten Abend auch die Konkurrenz durch "Promi Big Brother" stärker. Hielt sich die Realityshow vor einer Woche nur mit Mühe in der Zweistelligkeit, erreichte Sat.1 diesmal gute 13,8 Prozent. 920.000 Zuschauer verfolgten die Ereignisse aus dem "Big-Brother"-Haus. Die Marke von zwei Millionen Zuschauern wurde anders als am Freitag insgesamt aber nun nicht erneut durchbrochen. 1,92 Millionen Zuschauer sind, insbesondere auch in Anbetracht der Anlaufschwierigkeiten der aktuellen Staffel, für Sat.1 aber dennoch ein ordentlicher Wert.

Viele Zuschauer schalteten außerdem erst für "Promi Big Brother" überhaupt zu Sat.1. "Drachenzähmen leicht gemacht" tat sich zur besten Sendezeit nämlich deutlich schwerer und versammelte nur 1,12 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe erreichte Sat.1 mit dem Familienfilm 570.000 Zuschauer und 7,7 Prozent – und landete damit knapp hinter Vox, das mit dem drittel Teil der "Transporter"-Reihe in der Primetime 580.000 Zuschauer beziehungsweise 7,9 Prozent unterhielt. Am späten Abend lief es dagegen dann für die Kölner weniger gut: "Medical Detectives" kam anfangs nicht über 360.000 Zuschauer und 4,8 Prozent in der Zielgruppe hinaus und musste sich auch bei der zweiten Folge mit durchwachsenen 6,0 Prozent begnügen. Erst nach Mitternacht waren dann plötzlich zehn Prozent in der Zielgruppe drin.

