Anne Will halbiert bei Rückkehr die "Tatort"-Reichweite

© NDR/Wolfgang Borrs

Das Erste und das ZDF haben den Sonntag dominiert: Mit einem alten "Tatort" und einem neuen "Rosamunde Pilcher"-Streifen erreichten sie mehr als zwölf Millionen Menschen. Und auch "Anne Will" war danach sehr gefragt.



21.08.2017 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2017 - 09:41 Uhr

In einem Monat entscheidet sich bei der Bundestagswahl, wer Deutschland in den kommenden Jahren regieren wird. Da wird es höchste Zeit, dass auch die Polit-Talkshows zurück aus ihrer Sommerpause kommen. "Anne Will" hat sich am Sonntag nun wieder zum Dienst gemeldet und zum Auftakt auch recht gute Quoten eingefahren: 3,49 Millionen Zuschauer schalteten ein und bescherten dem Ersten 12,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren immerhin noch 6,5 Prozent drin.

Anne Will hat damit die Reichweite der "Tatort"-Wiederholung, die im Vorfeld zu sehen war, ziemlich genau halbiert. Den zehn Jahre alten Krimi sahen sich nämlich 7,02 Millionen an - keine andere Sendung hatte am Sonntag noch mehr Zuschauer. Mit den erzielten 21,9 Prozent kann man beim Sender sehr zufrieden sein, zumal es auch beim jungen Publikum angesichts 1,81 Millionen Zuschauer und 17,3 Prozent für den ungefährdeten Tagessieg reichte. Für Das Erste war es in beiden Zuschauergruppen ein Doppelsieg: Die "Tagesschau" informierte zuvor 6,43 Millionen Menschen, 1,63 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit holte die Nachrichtensendung 21,9 bei allen und 18,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Ein neuer "Rosamunde Pilcher"-Film konnte damit zwar nicht ganz mithalten, schlug sich aber mit 5,13 Millionen Zuschauern dennoch gut. Hier können sich die Mainzer über 16,0 Prozent Marktanteil freuen. Zusammen erreichten Das Erste und das ZDF damit in der Primetime mehr als zwölf Millionen Menschen. Beim anschließenden "heute-journal" schaltete übrigens niemand ab: Auch die Nachrichtensendung erreichte 5,13 Millionen Zuschauer, aufgrund der späteren Uhrzeit stieg der Marktanteil leicht auf 16,9 Prozent. Am Nachmittag startete beim ZDF das neue Format "Duell der Gartenprofis" mit recht guten Quoten. 1,72 Millionen Zuschauer schalteten ein, das entsprach 13,5 Prozent Marktanteil. Die Sendung profitierte aber natürlich auch vom "Fernsehgarten", der im Vorfeld von 2,31 Millionen Menschen gesehen wurde und damit auf 18,9 Prozent kam. Beim jungen Publikum holte Andrea Kiewel 10,7 Prozent, "Duell der Gartenprofis" machte seine Sache danach mit 8,5 Prozent aber ebenfalls gut.

Teilen