"Uncovered" trotz "Big Bang Theory" erneut einstellig

Eine neue Folge von "The Big Bang Theory" hat ProSieben am Montag zum Tagessieg verholfen. Allzu lange hielt das Quoten-Glück jedoch nicht an, denn "Uncovered" verpasste danach trotz leichter Steigerung erneut die Zweistelligkeit.



22.08.2017 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 22.08.2017 - 09:16 Uhr

Frohe Kunde für ProSieben: Seit dieser Woche zeigt der Sender wieder neue Folgen seines Quoten-Hits "The Big Bang Theory" - das ist angesichts der jüngsten Quoten-Schwäche auch nötiger denn je. Das Problem: Selbst mit der Unterstützung von Sheldon & Co. musste sich der Sender am Montag wieder nur mit einem einstelligen Tagesmarktanteil begnügen. Mit 9,8 Prozent kam ProSieben bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem zweiten Rang ins Ziel, was letztlich daran lag, dass im Anschluss an "The Big Bang Theory" nicht mehr allzu viel zu holen war.

Doch der Reihe nach: Zunächst fuhr die US-Serie bei ihrer Rückkehr mit 1,43 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie sehr guten 16,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den ungefährdeten Tagessieg ein. Kleiner Schönheitsfleck: Es war der bislang schwächste Marktanteil der laufenden Staffel. Insgesamt waren ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,92 Millionen Zuschauer dabei, ehe eine Wiederholung danach noch von 1,74 Millionen gesehen wurde. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt noch auf überzeugende 14,3 Prozent.

Vom gestärkten Vorlauf wusste die Doku-Reihe "Uncovered" im Anschluss zwar durchaus zu profitieren - ein durchschlagender Erfolg gelang aber auch diesmal nicht. Die Reichweite ging jedenfalls auf 1,07 Millionen Zuschauer zurück, sodass in der Zielgruppe ein allenfalls mäßiger Marktanteil von 9,6 Prozent übrig blieb. Einen solchen Wert hatte das Format auch schon vor drei Wochen geschafft, als zuvor noch durchweg "Big Bang"-Wiederholungen gesendet wurden. "10 Fakten" tat sich im weiteren Verlauf des Abends noch ein Stück schwerer und blieb bei nur 8,2 Prozent hängen. Mit "Big Bang"-Wiederholungen fiel ProSieben danach sogar zeitweise auf lediglich 7,0 Prozent beim jungen Publikum.

Marktanteils-Trend: Uncovered



Wenig zufrieden dürfte man unterdessen bei Vox sein, wo der Montagabend nun ganz im Zeichen von "Goodbye Deutschland" steht. Mehr als 1,01 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 5,6 Prozent waren um 20:15 Uhr nicht drin, erst um 22:15 Uhr steigerte sich die Dokusoap auf solide 7,0 Prozent. Damit war Vox jedoch besser als RTL II, wo "Curvy Supermodel" zunächst mit 5,6 Prozent zwar auf Augenhöhe lag, "Janni & Peer... und ein Baby!" danach aber auf katastrophale 2,3 Prozent fiel. Nur 390.000 Zuschauer blieben um 22:30 Uhr dran.

