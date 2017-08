"37 Grad" mit ungewöhnlich starken Quoten im ZDF

© ZDF

So stark wie in dieser Woche war "37 Grad" selten unterwegs: Über dreieinhalb Millionen Zuschauer interessierten sich am späten Abend fürs "Rentnerglück am Goldstrand" im ZDF. Zu Beginn der Primetime hatte sich der Sender noch schwer getan.



23.08.2017 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 23.08.2017 - 08:44 Uhr

Seit vielen Jahren ist die Reportage-Reihe "37 Grad" ein fester Bestandteil des ZDF-Programms - mit Marktanteilen um zehn Prozent beim Gesamtpublikum schlägt sie sich aus Quotensicht meist wacker, aber letztlich unspektakulär. In dieser Woche war das allerdings ganz anders: Da mutierte "37 Grad" nämlich überraschend sogar zur meistgesehenen ZDF-Sendung des Tages. 3,52 Millionen Zuschauer zählte die Sendung um 22:15 Uhr und damit mehr als in den vergangenen Jahren.

Der Marktanteil schnellte zu später Stunde auf starke 16,6 Prozent nach oben und machte das ZDF somit zum klaren Marktführer. Inhaltlich beschäftigte sich die Reihe am Dienstag übrigens mit dem Thema "Rentnerglück am Goldstrand - Im Alter nach Bulgarien" - und ganz offensichtlich sprach der Sender damit nicht nur das ältere Publikum an. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich die halbstündige Reportage mit 730.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 10,3 ungewöhnlich gut.

Dabei hatte der Abend fürs ZDF gar nicht so gut begonnen: Die "ZDFzeit"-Reportage über "Bratmaxe, Bruzzzler & Co." lockte um 20:15 Uhr nämlich gerade mal 1,97 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, die einen schwachen Marktanteil von 7,4 Prozent nach sich zogen. Auch "Frontal 21" schlug sich danach mit 2,03 Millionen Zuschauern kaum besser. Erst mit dem "heute-journal" ging es nach oben: Das verbuchte im Vorfeld von "37 Grad" bereits 3,48 Millionen Zuschauer. Nach der Reportage-Reihe hielt "Markus Lanz" schließlich noch 1,85 Millionen am Schirm.

Die meisten Zuschauer verzeichneten am Dienstag jedoch die ARD-Serien: Trotz Wiederholung kam "Um Himmels Willen" mit 4,34 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 16,3 Prozent, "In aller Freundschaft" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends sogar auf 5,42 Millionen Zuschauer sowie 19,6 Prozent Marktanteil. Für die Krankenhausserie war das die höchste Reichweite seit Ende Mai.

