"This is us" verabschiedet sich mit miesen Quoten

ProSieben hat auch mit den letzten Folgen von "This is us" das Ruder nicht mehr herumreißen können. Die Serie ging zum Staffel-Finale ebenso baden wie "Pure Genius" im Vorfeld. Bei Vox fiel "How to get away with Murder" auf ein neues Tief.



24.08.2017 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 24.08.2017 - 09:04 Uhr

Die Hoffnungen waren groß, die Enttäuschung über die schwachen Quoten umso größer: Von Beginn an ist es ProSieben nicht gelungen, die in den USA so populäre Serie "This is us" dem deutschen Publikum schmackhaft zu machen. Dennoch hielt der Sender bis zum Ende durch - und das war aus Quotensicht wahrlich bitter. Auch mit dem Dreierpack zum Staffel-Finale konnte ProSieben am Mittwochabend erwartungsgemäß nichts mehr reißen. So waren um 21:10 Uhr im Schnitt lediglich 570.000 Zuschauer dabei, der Marktanteil lag in der Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt ebenso wie eine Stunde später bei desaströsen 4,6 Prozent.

Das eigentliche Staffel-Finale steigerte sich um kurz nach 23 Uhr dann noch auf 5,7 Prozent, musste wegen der späten Sendezeit allerdings im Gegenzug ein neues Reichweiten-Tief hinnehmen. Nur 400.000 Zuschauer entschieden sich für "This is us". Der Tiefpunkt war damit allerdings noch nicht erreicht, denn "Two and a half Men" stürzte im weiteren Verlauf des Abends sogar regelrecht ab und musste sich mit gerade mal noch 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen.

Zuschauer-Trend: This Is Us – Das ist Leben



Und auch der Start in den Abend verlief für ProSieben alles andere als gut: Dort war vom kurzzeitigen Aufschwung der vorigen Woche bei "Pure Genius" nichts mehr zu spüren. 690.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe dürften ProSieben den schnellen Abschied des Serien-Neustarts erleichtern. Kleiner Trost: Auch bei Vox ging am Mittwoch eine einst mit vielen Vorschusslorbeeren gestartete Serie baden. "How to get away with Murder" fuhr zu später Stunde mit nur 3,6 Prozent Marktanteil einen neuen Negativ-Rekord ein.

Gute Nachrichten kommen für ProSieben unterdessen zumindest vom Vorabend, wo man seit einigen Tagen die "Simpsons" wieder in Doppelfolgen programmiert. Das sorgte am Mittwoch dafür, dass die gelbe Familie mit Marktanteilen von 11,5 und 12,5 Prozent klar über den aktuellen Normalwerten von ProSieben lag, auch "Galileo" gelang anschließend mit 10,3 Prozent der Sprung in die Zweistelligkeit.

