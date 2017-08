ZDF siegt ohne Probleme mit Krimi-Wiederholungen

© ZDF/Uwe Frauendorf

Mit zwei alten Krimi-Folgen hat das ZDF den Freitag gewonnen, rund vier Millionen Menschen schalteten ein. Die Komödie im Ersten konnte da nicht mithalten. Später zeigte "Kessler ist…" mal wieder, wie inkonsistent seine Quoten sind.



26.08.2017 - 09:38 Uhr von Timo Niemeier 26.08.2017 - 09:38 Uhr

Das ZDF hat am Freitag die meisten Zuschauer in der Primetime vor die Bildschirme gelockt. Eine Wiederholung von "Der Alte" kam ab 20:15 Uhr auf 4,01 Millionen Zuschauer, "SOKO Leipzig" erreichte danach immerhin noch 3,86 Millionen Zuschauer. Mit den erzielten 15,9 und 14,8 Prozent Marktanteil kann man in Mainz sehr zufrieden sein. Da ist es natürlich auch verschmerzbar, dass die Krimiserien beim jungen Publikum mit 5,7 und 6,1 Prozent keine Überflieger waren.

Das Erste konnte man damit jedenfalls leicht abhängen: Dort lief die Wiederholung der Komödie "Mutter auf Streife", die aber nur 2,89 Millionen Menschen sehen wollten, das entsprach lediglich 11,3 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum lag die Komödie mit 8,2 Prozent und 610.000 Zuschauern aber sogar vor dem ZDF-Krimis. Die reichweitenstärkste Sendung des Ersten war am Freitag die "Tagesschau", die von 3,52 Millionen Menschen gesehen wurde und damit auf 15,4 Prozent Marktanteil kam. Doch noch einmal zurück zum ZDF: Am späteren Abend war dort eine neue Folge von "Kessler ist…" zu sehen und erneut zeigte das Format, wie schwierig genaue Quoten-Prognosen sind. Zur Erinnerung: Die laufende Staffel holte beim jungen Publikum Werte von 4,0, 2,8 und 9,4 Prozent. In der letzten Folge der aktuellen Staffel traf Kessler Dieter Hallervorden, das sahen sich 1,39 Millionen Menschen an. Beim jungen Publikum reichte das zu 6,6 Prozent, insgesamt waren 6,9 Prozent drin. Sehr gut lief es zudem mal wieder für ZDFneo: Zwei Folgen von "Father Brown" sahen sich 810.000 und 850.000 Menschen an, mit jeweils 3,2 Prozent Marktanteil lief es richtig gut. Zwei Episoden von "Agatha Raisin" landeten danach bei 2,4 und 2,6 Prozent. Schon am Vorabend lief es prächtig für ZDFneo: "Bares für Rares" steigerte sich von zunächst 730.000 auf später 1,08 Millionen Zuschauer. Mit den Marktanteilen in Höhe von 4,3 und 5,1 Prozent kann man sehr zufrieden sein. Auch beim jungen Publikum lag das Format weit über den Normalwerten des Senders.

