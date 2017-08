True-Crime-Formate bescheren Nitro starken Abend

© RTL Nitro

Nitro ist am Freitag der mit Abstand erfolgreichste kleine Sender gewesen, zu verdanken hat man das vor allem den starken True-Crime-Formaten. Bei Vox dümpeln die Chicago-Serien weiterhin auf einem enttäuschenden Niveau.



26.08.2017 - 10:07 Uhr von Timo Niemeier 26.08.2017 - 10:07 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ist es für Nitro am Freitag richtig gut gelaufen. Zu diesem starken Wert beigetragen haben vor allem die True-Crime-Formate in der Primetime: So kamen zwei Folgen von "Medical Detectives" zunächst auf 450.000 und später 640.000 Zuschauer. Der Marktanteil steigerte sich entsprechend von schon zuvor guten 2,3 auf noch bessere 3,1 Prozent.

"Anwälte der Toten" sahen danach sogar 750.000 Menschen, das entsprach 4,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die Wiederholungen von "Medical Detectives" steigerten sich im Anschluss noch auf 5,2 und 6,3 Prozent. Keine Frage: Mit diesem Line-Up hat sich Nitro am Freitagabend richtig stark aufgestellt.

Vox hatte dagegen mit mehr Problemen zu kämpfen. Die Chicago-Serien sind schon seit Wochen keine Überflieger. An diesem Freitag holten zwei Folgen von "Chicago Fire" 6,4 und 5,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die Reichweiten lagen bei 850.000 und 880.000. "Chicago P.D." gab danach gewohnt ab und musste sich mit 4,8 und 4,4 Prozent begnügen.

Bei ProSieben Maxx lief es zu Beginn der Primetime mit "Two and a Half Men" richtig gut: Vier Folgen der Sitcom holten Marktanteile zwischen 2,4 und 2,6 Prozent - damit lag die Serie deutlich über dem Senderschnitt. Danach ging es für die Animes allerdings bergab. "Death Note" fiel auf 1,4 Prozent, "Psycho Pass" holte gar nur 1,1 Prozent. Aber auch "Attack on Titan" (1,4 Prozent) und "Monster Mädchen” (1,9 Prozent) blieben danach unter der 2-Prozent-Marke hängen.

