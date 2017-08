Hunziker feiert erfolgreichen Schlager-Einstand im ZDF

© ZDF/Manfred H. Vogel

Das ZDF hat am Samstag erstmals eine Schlager-Show mit Michelle Hunziker übertragen - und damit gute Quoten eingefahren. Sonst lief es aber eher durchwachsen, den Tagessieg sicherte sich Das Erste.



27.08.2017 - 09:01 Uhr von Timo Niemeier 27.08.2017 - 09:01 Uhr

Mit dem "Großen Sommer-Hit-Festival 2017" hat das ZDF am Samstagabend gute Quoten eingefahren. Die von Michelle Hunziker präsentierte Show vom Timmendorfer Strand erreichte im Schnitt 3,64 Millionen Zuschauer und war damit die meistgesehene ZDF-Sendung am Samstag. Der Marktanteil lag bei guten 15,9 Prozent. Und auch beim jungen Publikum lief es vergleichsweise erfolgreich: Hier kam die Show auf 7,9 Prozent. Keine Frage: Die Schlager-Show empfiehlt sich damit für mehr.

Ansonsten war es für das ZDF ein Tag zum Vergessen: Bis zu den "heute"-Nachrichten um 19 Uhr mussten sich die Mainzer mit einstelligen Marktanteilen begnügen. Lediglich "Bares für Rares" stach da um kurz nach 16 Uhr mit 1,34 Millionen Zuschauern und 11,7 Prozent etwas heraus. Richtig schlecht lief es aber für die Sport-Übertragungen am Nachmittag: Beachvolleyball und Kanu kamen nur auf 3,7 und 4,6 Prozent Marktanteil. Auch "Stand, Land, Lecker" musste sich danach mit lediglich 5,4 Prozent begnügen. Dadurch landete das ZDF am Samstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 10,6 Prozent.

Die Tages-Marktführerschaft musste man damit dem Ersten überlassen, das mit 11,4 Prozent etwas besser performte. Das Erste sicherte sich mit dem Politthriller "Tödliche Geheimnisse - Jagd in Kapstadt" dann auch den Primetime-Sieg. 3,83 Millionen Zuschauer bescherten dem Sender 16,3 Prozent Marktanteil. Auch beim jungen Publikum lief es mit 7,3 Prozent recht gut. Die "Tagesschau" holte davor allerdings noch 28 Prozent bei 5,74 Millionen Zuschauern - eine höhere Reichweite erzielte am Samstag keine andere Sendung.

Und auch die "Sportschau" hatte am Vorabend mehr Zuschauer als der Film in der Primetime. Die Zusammenfassungen der Spiele des 2. Bundesliga-Spieltags wollten sich 3,89 Millionen Menschen ansehen, das hatte 23,8 bei allen und 17,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern zur Folge. Gut lief es mit der Bundesliga auch für Sky, wenngleich die Konferenz im Vergleich zur Vorwoche einige Zuschauer verlor. 1,36 Millionen Menschen sorgten dennoch für starke 11,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 18,8 Prozent drin. Zum Bundesliga-Auftakt sahen noch 1,60 Millionen Menschen zu. Das Topspiel zwischen Dortmund und Berlin verfolgten am Abend noch 890.000 Menschen, hier konnte sich Sky über gute 5,1 bei allen und 8,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern freuen.

