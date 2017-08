Neue Tiefstwerte für "Team Wallraff" und "Uncovered"

© RTL / Stefan Gregorowius

Dass "Team Wallraff" und "Uncovered" am Montag parallel liefen, hat offensichtlich beiden Formaten geschadet. Sowohl RTL als auch ProSieben mussten neue Tiefs hinnehmen. "Big Bang Theory" gewann zuvor den Abend, "Wer wird Millionär?" schwächelt.



29.08.2017 - 08:48 Uhr von Alexander Krei 29.08.2017 - 08:48 Uhr

Die gute Nachricht für ProSieben zuerst: Mit "The Big Bang Theory" war der Sender am Montag um 20:15 Uhr Marktführer in der Zielgruppe. 1,29 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und ein Marktanteil von 15,4 Prozent reichten locker für die Spitzenposition vor "Wer wird Millionär?", das sich bei RTL mit 11,4 Prozent Marktanteil zunächst schwer tat. Insgesamt besteht für die Sitcom allerdings durchaus noch Luft nach oben: 1,76 Millionen Zuschauer bedeuteten nämlich zugleich die niedrigste Reichweite einer "Big Bang Theory"-Erstausstrahlung seit fast fünf Jahren.

Immerhin: Mit der anschließenden Wiederholung konnte ProSieben fast alle Fans vor dem Fernseher halten. 1,61 Millionen Zuschauer blieben dran, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 13,1 Prozent. Doch das war's dann auch schon mit der frohen Kunde, denn Thilo Mischkes "Uncovered"-Reihe fiel im Anschluss auf ein neues Tief. Gerade mal noch 6,9 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite lag bei lediglich 770.000 Zuschauern. Im Vergleich zur Vorwoche kamen dem Format somit 300.000 Zuschauer abhanden. Auch "10 Fakten" blieb im weiteren Verlauf mit nur 6,6 Prozent Marktanteil völlig blass.

Marktanteils-Trend: Uncovered



Womöglich bekam "Uncovered" die Konkurrenz durch das "Team Wallraff" zu spüren, das zur selben Zeit bei RTL zu sehen war. Aber auch die Undercover-Reporter des Kölner Senders mussten neue Tiefstwerte hinnehmen: Mit 2,56 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,5 Prozent in der Zielgruppe lief's zwar ordentlich, aber längst nicht so gut, wie man das aus der Vergangenheit gewohnt war. Das Zusammenspiel mit "Extra" klappt allerdings ganz gut, der Marktanteil des Magazins war anschließend mit 13,2 Prozent stabil. Insgesamt blieben 1,68 Millionen Zuschauer dran.

"Wer wird Millionär?" hatte zum Start in den Abend übrigens 3,57 Millionen Zuschauer zu RTL gelockt und damit noch einmal ein paar weniger als bei der Rückkehr aus der Sommerpause vor einer Woche. Dem ZDF musste Günther Jauch damit den Vortritt lassen: Dort verbuchte das Drama "Was ich von dir weiß" nämlich 4,24 Millionen Zuschauer. Sat.1 kam indes mit "Navy CIS" auf 2,11 Millionen Zuschauer und steigerte sich auf gute 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Bull" hielt sich danach mit 2,01 Millionen Zuschauern solide und kam auf 9,3 Prozent.

