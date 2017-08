Blasser Einstand für "Make Love", ARD-Nonnen knicken ein

© ZDF/Thomas Schneider

Die ARD-Serien haben auch in dieser Woche den Dienstagabend dominiert, "Um Himmels Willen" erreichte mit einer alten Folge allerdings deutlich weniger Zuschauer als zuletzt. Im ZDF startete "Make Love" mit überschaubaren Quoten.



30.08.2017 - 09:54 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2017 - 09:54 Uhr

Weil Das Erste mittlerweile nur noch Wiederholungen von "Um Himmels Willen" zeigt, sind die Reichweiten und Marktanteile längst nicht mehr so gut wie noch vor einigen Wochen. An diesem Dienstag schalteten 3,55 Millionen Menschen ein, das entsprach 13,4 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: In den vergangenen drei Wochen erreichten die Wiederholungen immerhin zweimal mehr als vier Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum waren nur 4,4 Prozent drin.

Deutlich besser machte es im Anschluss "In aller Freundschaft", das von 5,08 Millionen Menschen gesehen wurde und damit auf 18,4 Prozent Marktanteil kam. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Serie ein deutliches Plus und erreichte 9,4 Prozent. Hier zahlt es sich aus, dass Das Erste nach wie vor auf neue Folgen setzt.

Damit lief es für Das Erste auch deutlich besser als für das ZDF. Dort unterhielt "ZDFzeit: Macht! Kampf! Wahl!" zur besten Sendezeit nämlich nur 1,95 Millionen Zuschauer, 7,4 Prozent Marktanteil waren die Folge. Und während sich das "heute-journal" später noch auf 3,56 Millionen Zuschauer und 14,0 Prozent steigerte, ließ das Interesse am Auftakt der neuen "Make Love"-Staffel im Anschluss spürbar nach. Die erste Folge der Dokureihe erreichte 1,36 Millionen Zuschauer, das entsprach 8,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren 6,2 Prozent drin.

