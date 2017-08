Sport1: Bayern-Testkick beliebter als Baseball-Spiel

© FC Bayern

Sport1 hat ein Testspiel von Bayern München gezeigt und damit richtig gute Quoten eingefahren, die Baseball-Übertragung am Abend konnte da nicht mithalten. Bei ProSieben Maxx holte "Raw" einen Jahresbestwert.



31.08.2017

Immer wieder kommt von verschiedenen Seiten die Kritik, deutsche TV-Sender würden zu viel Fußball zeigen und zu wenig andere Sportarten, die auch attraktiv sind. Welchen Stellenwert aber der Fußball in den deutschen Wohnzimmern hat, konnte man am Mittwoch mal wieder eindrucksvoll sehen. Am frühen Abend übertrug Sport1 das Testspiel von Bayern München gegen die Kickers Offenbach und erreichte damit 400.000 Zuschauer. Mit einem Marktanteil in Höhe von 2,3 Prozent kann man sehr zufrieden sein, bei den 14- bis 49-Jährigen holte der Kick sogar 2,8 Prozent.

Als der Sender am 20 Uhr mit der Übertragung der Baseball-Partie zwischen den New York Yankees und den Cleveland Indians begann, rauschten Reichweiten und Marktanteile in die Tiefe. Die rund zweistündige MLB-Übertragung kam nur auf 100.000 Zuschauer, 40.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Mit 0,4 bei allen und 0,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern kann man beim Sender nicht zufrieden sein. Sport1 zeigt seit diesem Jahr erstmals auch MLB-Spiele live im Free-TV. Für eine andere Sportart, die so gar nichts mit Fußball zu tun hat, lief es dagegen besser. Die Wrestling-Show "Raw" unterhielt bei ProSieben Maxx am späten Abend 340.000 Zuschauer, das entsprach schon beim Gesamtpublikum guten 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 3,7 Prozent drin - das ist der beste Wert, den das Format im laufenden Jahr eingefahren hat.

