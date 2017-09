Kerner und Gätjen verlieren, ARD-Krimi siegt locker

© ZDF/Sascha Baumann

Nach einem Anstieg der Zuschauerzahlen in der vergangenen Woche, musste "Wir lieben Fernsehen" im ZDF nun wieder Federn lassen. Den ungefährdeten Tagessieg sicherte sich Das Erste mit einem Krimi.



01.09.2017 - 08:58 Uhr von Timo Niemeier 01.09.2017 - 08:58 Uhr

Die zweite Ausgabe der ZDF-Show "Wir lieben Fernsehen" hat in der vergangenen Woche mehr als 600.000 Zuschauer im Vergleich zur Premiere hinzugewonnen. Nun ging es für Johannes B. Kerner und Steven Gätjen aber wieder bergab: Mit 3,13 Millionen Zuschauer fiel man fast auf das Niveau der Auftaktsendung zurück, der Marktanteil lag nur noch bei 11,3 Prozent und auch beim jungen Publikum waren nur überschaubare 6,6 Prozent drin.

Den Tagessieg sicherte sich am Donnerstag "Der Athen-Krimi: Trojanische Pferde" im Ersten, der von 4,66 Millionen Zuschauern gesehen wurde und damit auf 16,8 Prozent Marktanteil kam. Schon die "Tagesschau" landete zuvor bei genau diesen 4,66 Millionen Zuschauern und holte damit 16,8 Prozent. Und während es die Nachrichtensendung bei den jüngeren Zuschauern auf starke 13,8 Prozent Marktanteil brachte, musste sich der Krimi mit nur 5,2 Prozent begnügen.

Doch trotz des überlegenen Sieges des Ersten: Die Tagesmarktführerschaft sicherte sich am Donnerstag das ZDF. Die Mainzer landeten in der Endabrechnung bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,8 Prozent und konnten Das Erste (11,6 Prozent) damit deutlich hinter sich lassen. Dazu beigetragen haben mal wieder eine ganze Reihe an Sendungen: Sowohl "heute" als auch das "heute-journal" hatten mehr Zuschauer als "Wir lieben Fernsehen" zur besten Sendezeit, "Bares für Rares" und die "Rosenheim-Cops" lagen am Nachmittag bei mehr als 20 Prozent Marktanteil und auch die "SOKO Stuttgart" überzeugte am Vorabend.

Teilen