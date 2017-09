RTL bleibt mit Serien-Wiederholungen das Maß der Dinge

© RTL / Guido Engels

Mit alten Folgen von "Der Lehrer" fährt RTL schon seit Wochen gut, zuletzt zogen die Werte noch einmal spürbar an. Nun sorgten die "Sekretärinnen" für ein ganz besonderes Kunststück. Für ProSieben und Sat.1 lief es nur anfangs halbwegs ordentlich.



01.09.2017

"Der Lehrer" hat auch in dieser Woche den Zielgruppen-Sieg in der Primetime eingefahren. Mit 1,40 und 1,51 Millionen jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren holten die zwei alten Folgen 16,5 und 17,8 Prozent Marktanteil und machten RTL so zum Marktführer. Insgesamt stieg die Reichweite von zunächst 2,20 auf später 2,42 Millionen. "Der Lehrer" kann damit das starke Niveau der Vorwoche bestätigen, schon davor lief es für die Wiederholungen recht gut.

Die Marktanteile der "Lehrer"-Wiederholungen seit Anfang Juni.

"Der Lehrer" stützt auch die Wiederholungen der Sitcom "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5". In dieser Woche lief es für das längst abgesetzte Format richtig gut: Die erste Folge holte 14,4 Prozent, die drei danach gezeigten Ausgaben brachten das Kunststück fertig, allesamt bei einem Marktanteil in Höhe von 14,5 Prozent zu landen. Auch dadurch erreichte RTL am Donnerstag einen guten Tagesmarktanteil von 14,3 Prozent.

Größte Konkurrenten bei den jungen Zuschauern waren für RTL ProSieben und Sat.1, die in etwa auf Augenhöhe lagen. Bei ProSieben sahen sich 750.000 Menschen eine neue Folge von "Big Countdown" an, das entsprach 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt sahen 1,07 Millionen Menschen zu. Sat.1 erreichte zunächst 770.000 junge Zuschauer mit einer frischen Folge "Criminal Minds: Beyond Borders", auch das reichte zu 9,0 Prozent. Insgesamt lag Sat.1 mit einer Reichweite von 1,91 Millionen deutlich vor ProSieben.

Später ging es aber sowohl für ProSieben als auch für Sat.1 bergab. So holte "red" nur noch 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, zwei alte Folgen von "Criminal Minds" blieben bei 8,3 und 8,5 Prozent hängen. "Profiling Paris" hatte ab 23:05 Uhr nur noch 860.000 Gesamtzuschauer und kam damit in der Zielgruppe nur auf 6,5 Prozent. Dank der stärkeren Daytime landete ProSieben mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 9,1 Prozent vor Sat.1, das nur 7,9 Prozent holte.

