Vox-Vorabend schwächelt, Nitro mit Fußball stark

Während Vox am Nachmittag regelmäßig gute Quoten verzeichnet, wird der Vorabend immer mehr zu einem Problem. Am Donnerstag schrammten mehrere Formate knapp an Tiefstwerten vorbei. Nitro überzeugte derweil am Abend mit einer Fußball-Übertragung.



01.09.2017 - 09:45 Uhr von Timo Niemeier 01.09.2017 - 09:45 Uhr

Der Vox-Vorabend hat am Donnerstag auffallend schlecht performt, mehrere Formate schrammten an neuen Tiefstwerten gerade so noch vorbei. Die Probleme beginnen für Vox um 18 Uhr: Nachdem "Zwischen Tüll und Tränen" zuvor noch 9,0 Prozent Marktanteil geholt hatte, fielen "Die Immobilienjäger" danach auf nur noch 4,7 Prozent zurück. Lediglich 510.000 Menschen sahen sich eine neue Folge der Sendung an. In der laufenden zweiten Staffel holte das Format erst einmal einen noch schlechteren Wert.

"Das perfekte Dinner" zeigt ja schon seit einiger Zeit Abnutzungserscheinungen, holt aber meist noch immer Werte von mehr als 6,0 Prozent. Am Donnerstag schalteten aber nur 810.00 Menschen an, das hatte 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge. Der bisherige Tiefstwert in diesem Jahr liegt bei 4,4 Prozent. Und auch "Prominent!" konnte im Anschluss mit 4,4 Prozent nicht überzeugen. Dafür lief es für Vox am Abend besser: "Tropic Thunder" kam zunächst auf 6,0 Prozent, "Drive Angry" landete ab 22:10 Uhr sogar noch bei 8,3 Prozent.

Zufrieden sein kann man auch bei Nitro, wo am Abend das WM-Qualispiel zwischen den Niederlanden und Frankreich zu sehen war. Die erste Hälfte sahen sich 670.000 Menschen an, während den zweiten 45 Minuten waren es sogar 870.000. Mit den erzielten Marktanteilen in Höhe von 2,4 und 3,6 Prozent kann man sehr zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte Nitro 2,7 und 3,3 Prozent. Auch die halbstündige Nachberichterstattung erreichte noch Werte über dem Nitro-Schnitt.

Erfolgreichster kleiner Sender war bei den 14- bis 49-Jährigen am Donnerstag aber DMAX: Mit den "Auction Hunters", "Baggage Battles" und "Mysterien von oben" erzielte der Sender am Abend über Stunden hinweg Marktanteile, die weit über dem Senderschnitt lagen. Bis auf 3,6 Prozent ging es hinauf. Den Tagesmarktanteil trieb das auf 2,2 Prozent, Nitro landete mit 2,1 Prozent knapp dahinter.

