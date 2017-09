sixx überzeugt mit "Ungeklärt" und "Killer Couples"

© sixx

True-Crime-Formate haben weiterhin das Zeug zum Publikumsmagneten. Der Frauensender sixx überzeugte nun etwa mit "Ungeklärt" und "Killer Couples". Einen tollen Abend erlebte derweil auch DMAX, während sich Nitro mit Chuck Norris sehr schwer tat.



03.09.2017 - 09:43 Uhr von Marcel Pohlig 03.09.2017 - 09:43 Uhr

Der Frauensender sixx punktete am Samstagabend mit seinem True-Crime-Abend. "Ungeklärt – Mord verjährt nicht" eröffnete den Abend zwar nur mit 80.000 Zuschauern und 1,1 Prozent in der Zielgruppe, legte aber schon mit der zweiten Folge mächtig zu. Die Zuschauerzahl vervierfachte sich, der Marktanteil stieg auf tolle 2,8 Prozent. Insgesamt ging es von 260.000 auf 430.000 Zuschauer nach oben. Auch "Killer Couples: Mörderische Paare" lief anschließend prächtig. In der Zielgruppe erreichte die erste Folge 230.000 Zuschauer und damit tolle 2,8 Prozent; die zweite Folge holte noch 2,6 Prozent. Mit "Paranormal Witness" waren ab kurz nach Mitternacht dann noch 2,3 Prozent drin.

Auch DMAX war am Samstag erfolgreich in der Spur. "Car Crash TV" überzeugte dort sowohl in der Primetime, wo beide Folgen von 160.000 bis 180.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen und 2,2 und 2,3 Prozent markiert wurden, als auch in der Wiederholung ab kurz nach Mitternacht. Hier sahen anfangs 200.000 Zuschauer in der Zielgruppe zu, was starken 4,0 Prozent entspricht. Die zweite Folge holte als Wiederholung noch tolle 3,2 Prozent. Im Abendprogramm überzeugte derweil auch "Auf eigene Gefahr" mit 2,8 Prozent, "Wird schon schiefgehen!" schlug sich wacker mit 2,1 Prozent und "1000 Wege, ins Gras zu beißen" wollten am späten Abend noch insgesamt 300.000 Zuschauer sehen. In der Zielgruppe waren es 220.000 Zuschauer und starke 3,1 Prozent. "Rick and Morty" holten danach noch 2,1 Prozent.

Weniger Glück hatte ZDFneo. "Dante's Peak" unterhielt zur besten Sendezeit lediglich 60.000 Zuschauer in der Zielgruppe und kam damit nicht über magere 0,8 Prozent hinaus. Insgesamt lief es zwar besser, mit 410.000 Zuschauern und 1,6 Prozent war der Streifen aber angesichts der gestiegenen Quotenansprüche von ZDFneo auch kein überragender Hit. "Roter Drache" steigerte sich später am Abend aber immerhin auf 2,0 Prozent bei 430.000 Zuschauern. Hier ging es vor allem in der jüngeren Altersgruppe deutlich auf 120.000 Zuschauer und 1,6 Prozent nach oben. Tagsüber schwächelte ZDFneo dafür bei den Jungen umso deutlicher: "Der Dino-Planet" brachte es im Rahmen von "Terra X" nur auf jeweils 0,4 Prozent, "Kräfte der Natur" bewegte sich zwischen 0,2 und 0,9 Prozent.

Dass mit "Walker, Texas Ranger" nur wenig zu bewegen ist, musste Nitro am Samstag lernen. Die drei Folgen bewegten sich im Abendprogramm zwischen 190.000 und 210.000 Zuschauern. Damit war insgesamt nicht mehr als 0,7 bei der ersten und 0,8 Prozent bei den letzten beiden Folgen zu holen. Auch in der Zielgruppe lief es nicht gut. 60.000 Zuschauer sahen die ersten beiden Folgen, bei der dritten waren es nur noch 50.000 Zuschauer. Die markierte mit 0,6 Prozent dann auch noch ein neues Tief, nachdem die vorherigen Folgen auch nur 0,9 und 0,8 Prozent holten. "Longmire" war im Anschluss von der Prozentmarke ebenfalls weiter entfernt. Dafür punktete Nitro tagsüber. "Das A-Team" brachte es auf bis zu zweieinhalb Prozent, "Takeshi's Castle" mit mittlerweile vier Folgen auf bis zu 2,8 Prozent.

