Best of the rest: ProSieben schlägt sich gut, RTL II nicht

Vier große Sender haben am Sonntag das TV-Duell gezeigt, da blieb eigentlich genug Raum für die anderen, um ein Alternativprogramm zu bieten. Am besten schlug sich dabei ProSieben, RTL II dagegen nutzte die Chance nicht.



04.09.2017 - 09:18 Uhr von Timo Niemeier 04.09.2017 - 09:18 Uhr

Fernab des TV-Duells hat ProSieben am Sonntag die meisten jungen Zuschauer unterhalten. 1,62 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich den Spielfilm "Edge of Tomorrow" an, das entsprach in dieser Altersklasse sehr guten 13,0 Prozent. ProSieben musste sich zur besten Sendezeit nur dem Ersten geschlagen geben, wo das Duell und anschließend "Anne Will" auf noch mehr Zuschauer kamen. Alle anderen Sender konnte man ausstechen. Und auch insgesamt lief es für den Film mit 2,73 Millionen Zuschauern richtig gut - damit hatte man sogar eine höhere Reichweite als RTL zur gleichen Zeit.





Am späten Abend musste sich ProSieben dann aber schon mit etwas weniger zufrieden geben. "Sicario" wollten ab 22:30 Uhr schon nur noch 1,17 Millionen Menschen sehen, 650.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe ging auf 10,4 Prozent zurück - damit wird man bei ProSieben aber noch immer sehr gut leben können. Sehr solide präsentierte sich am Sonntag auch kabel eins: Mit der Komödie "Zwei sind nicht zu bremsen" unterhielt man 1,29 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten führte das zu 5,4 Prozent.

Überhaupt nicht punkten konnte dagegen RTL II: "In 80 Tagen um die Welt" wollten nur 970.000 Menschen sehen, schon beim Gesamtpublikum entsprach das schwachen 2,9 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 3,7 Prozent unter dem Senderschnitt. "Dragon Blade" steigerte sich danach in der Zielgruppe zwar noch auf 4,5 Prozent, aber auch damit kann man nicht zufrieden sein. 440.000 Menschen sahen zu später Stunde noch zu.

Richtig stark präsentierte sich am Sonntag übrigens auch Vox, wo Steffen Henssler zum letzten Mal zu sehen war. Die Abschiedsfolge von "Grill den Henssler" erreichte beim jungen Publikum zweistellige Werte (hier geht's zur ausführlichen Quotenanalyse).

