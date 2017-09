Gegen Fußball: Sat.1-Serienabend mit Problemen

© Sat.1

Weil die Konkurrenz am Montag besonders stark war, hatte Sat.1 mit seinen Serien so seine Probleme. So fiel "Navy CIS" auf einen neuen Tiefstwert, ProSieben zeigte vorsorglich nur eine alte Folge von "The Big Bang Theory".



05.09.2017 - 09:29 Uhr von Timo Niemeier

"Navy CIS" ist am Montag gegen die starke Fußball-Konkurrenz bei RTL auf einen neuen Tiefstwert gefallen. 2,07 Millionen Zuschauer schalteten ein - weniger waren es bei einer Erstausstrahlung noch nie. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 9,0 Prozent. "Bull" fiel im Anschluss erstmals auf weniger als zwei Millionen Zuschauer: 1,77 Millionen Menschen schalteten ein, das entsprach dann sogar nur 8,2 Prozent. "Hawaii Five-0" und "Scorpion" holten am späten Abend noch 8,4 und 8,7 Prozent - schmierten also immerhin nicht komplett ab. Dennoch schaffte es Sat.1 am Montag nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,5 Prozent. ProSieben brachte es auf 9,6 Prozent.





Bei ProSieben unterbrach man die Erstausstrahlungen und zeigte in weiser Voraussicht nur eine alte Folge von "The Big Bang Theory" - und fuhr damit noch recht gut. 1,60 Millionen Menschen sahen sich die erste Folge zur besten Sendezeit an, 1,16 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 12,8 Prozent. Eine zweite Folge hielt sich im Anschluss bei 10,5 Prozent. "Uncovered" fiel ab 21:10 Uhr auf 900.000 Gesamtzuschauer und 7,5 Prozent in der Zielgruppe.

Am Nachmittag ließen die Nerds von "The Big Bang Theory" dagegen mal wieder die Muskeln spielen. Dort reichte es für die Sitcom nämlich für bis zu 18,7 Prozent Marktanteil. Auch "Two and a Half Men" holte zuvor bis zu 15,4 Prozent und überzeugte damit. Zwischen 17 und 20:15 Uhr gab es allerdings nur einstellige Marktanteile.

Hinweis: Zunächst stand in dieser Meldung, dass ProSieben eine neue Folge von "The Big Bang Theory" in der Primetime gezeigt hat. Das war nicht der Fall. Wir bitten dies zu entschuldigen.

