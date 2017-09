RTL-"Sommerhaus" geht mit bitterem Tiefstwert zu Ende

© MG RTL D / Stefan Menne

Nach einem äußerst starken Start ist dem "Sommerhaus der Stars" regelrecht die Luft ausgegangen. Beim Finale lag der Marktanteil bei kaum mehr als zehn Prozent. Das ZDF war unterdessen mit "Aktenzeichen XY" bei Jung und Alt erfolgreich.



07.09.2017 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 07.09.2017 - 09:02 Uhr

Anfang August startete die zweite Staffel der RTL-Realityshow "Das Sommerhaus der Stars" noch mit einem Rekordwert - mehr als 16 Prozent betrug der Marktanteil damals in der Zielgruppe. Davon war beim Finale am Mittwochabend nicht mehr allzu viel zu spüren. Der Abwärtstrend der vergangenen Wochen setzte sich sogar noch weiter fort: Mit einem Marktanteil von nur noch 10,5 Prozent lief es für die Show so schlecht wie noch nie. Insgesamt schalteten nur 1,95 Millionen Zuschauer ein und damit ein paar weniger als sieben Tage zuvor.

Der Start in den Abend verlief für RTL dagegen besser: Für "Die 10 skurrilsten 'Das kann doch nicht wahr sein'-Geschichten" konnten sich zunächst 2,33 Millionen Zuschauer begeistern, in der Zielgruppe reichte das für einen Marktanteil von 12,8 Prozent. Nach dem "Sommerhaus" blieben indes noch 1,59 Millionen Zuschauer dran, um "Stern TV" zu sehen. Hier wurde ein mäßiger Marktanteil von 11,0 Prozent beim jungen Publikum eingefahren. Verlassen konnten sich die Kölner am Donnerstag vor allem auf "GZSZ", das am Vorabend den Tagessieg einfuhr und starke 20,1 Prozent Marktanteil verbuchte.

Beim Gesamtpublikum war es dagegen das ZDF, das die Nase vorn hatte: "Aktenzeichen XY... ungelöst" war mit 4,82 Millionen Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages und trieb den Marktanteil auf sehr gute 16,6 Prozent. Auch beim jungen Publikum spielte der Klassiker vorne mit: Hier wurde ein Marktanteil von 11,3 Prozent erzielt. Im öffentlich-rechtlichen Duell setzte sich das ZDF somit locker gegen die ARD durch, die mit dem Spielfilm "Der Sohn" nicht über 3,24 Millionen Zuschauer hinauskam. 11,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 7,3 Prozent drin.

Mit einem Tagesmarktanteil von 14,4 Prozent war das ZDF am Donnerstag dann auch in der Endabrechnung nicht zu schlagen. Zum Vergleich: Das Erste kam als größter Verfolger beim Gesamtpublikum nur auf 10,0 Prozent. In der Zielgruppe setzte sich RTL mit 11,5 Prozent durch - ein sonderlich berauschender Wert ist das für die Kölner jedoch nicht.

