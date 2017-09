"Wer weiß denn sowas?" entwickelt sich zum Jungbrunnen

© ARD/Morris Mac Matzen

Das Vorabend-Quiz "Wer weiß denn sowas?" entwickelt sich aus Quotensicht prächtig - und zwar auch beim jungen Publikum. Am Mittwoch spielte das Format sogar um die Marktführerschaft mit. Danach ging's jedoch rapide bergab.



07.09.2017 - 09:37 Uhr von Alexander Krei 07.09.2017 - 09:37 Uhr

Das Erste trifft mit seiner Vorabend-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" weiter den Nerv des Publikums. Am Mittwoch stellte das Format mit Kai Pflaume einen neuen Reichweiten-Rekord für die laufende Staffel auf: 2,76 Millionen Zuschauer schalteten um 18:00 Uhr ein. Das reichte zwar nicht, um an der "SOKO Wismar" im ZDF vorbeizukommen, doch der Marktanteil von 16,0 Prozent kann sich freilich sehen lassen.

Viel bemerkenswerter ist allerdings die Quote beim jungen Publikum: MIt 550.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete "Wer weiß denn sowas?" hier einen starken Marktanteil von 11,0 Prozent. Die Show schrammte damit nur knapp an ihrem bisherigen Bestwert vorbei und spielte sogar um die Marktführerschaft mit. Während ProSieben und Sat.1 zu diesem Zeitpunkt nur einstellige Marktanteile verzeichneten, lag selbst RTL in Schlagdistanz: Dort verzeichnete "Explosiv" nämlich nur 11,2 Prozent Marktanteil.

Mit im Schnitt 8,5 Prozent Marktanteil ist "Wer weiß denn sowas?" übrigens schon jetzt deutlich gefragter als vor einem Jahr. Der damalige Staffel-Schnitt lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei nur 6,7 Prozent - die Jüngeren entdecken das Quiz somit also zunehmend für sich. Umso bitterer fürs Erste, dass es am Mittwoch mal wieder nicht gelang, das starke Quoten-Niveau auch nur ansatzweise zu halten. Mit einer Wiederholung von "Hubert und Staller" ging der Marktanteil anschließend nämlich auf dürftige 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.Insgesamt blieben noch 1,92 Millionen Zuschauer dran, die dem Sender einen Marktanteil von 8,7 Prozent bescherten.

"Wissen vor acht" und "Wetter vor acht" kamen später auf kaum mehr als 1,2 Millionen Zuschauer und gingen beim jungen Publikum mit Marktanteilen von 2,1 Prozent baden. Problematisch gestaltet sich außerdem der Sendeplatz um 16:10 Uhr, auf dem man sich derzeit mit Wiederholungen von "Verrückt nach Fluss" behilft. Auf gerade mal noch 670.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 5,9 Prozent kam die Doku-Reihe am Mittwoch. Damit lief es deutlich schlechter als für die zuletzt dort gezeigten Wiederholungen von "Gefragt - gejagt", die sich mit einstelligen Marktanteilen aber ebenfalls nicht als durchschlagender Erfolg herauskristallisierten.

