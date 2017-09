Starke Rückkehr: "heute-show" nimmt 5 Millionen ins Visier

© ZDF/Willi Weber

Kaum ist sie wieder da, schon gibt es einen neuen Rekord: So viele Zuschauer wie beim Staffelauftakt am Freitag hatte die "heute-show" noch nie. Für das ZDF lief es dank des Krimis "Die Chefin" auch zur besten Sendezeit bereits prächtig.



09.09.2017 - 08:52 Uhr von Marcel Pohlig 09.09.2017 - 08:52 Uhr

Rechtzeitig vor der Bundestagswahl kehrte die "heute-show" am Freitagabend aus der für manchen Zuschauer sicher viel zu langen Sommerpause zurück. Zum Auftakt spendierte das ZDF der Sendung etwas mehr Sendezeit – und traf sehr offensichtlich den Nerv des Publikums. Mit 4,72 Millionen Zuschauern lief die "heute-show" zum Start der neuen Staffel nämlich so erfolgreich wie nie zuvor. Unglaubliche 20,2 Prozent erreichten Oliver Welke und Co. mit der Satire-Show insgesamt.

Auch beim jüngeren Publikum war die "heute-show" gefragt, bewegte sich allerdings nicht auf einem neuen Rekordniveau. Mit 1,06 Millionen Zuschauern lief es so gut wie auch vor den Sommerferien. 13,7 Prozent erreichte das ZDF mit der Sendung, die sich damit nach wie vor weit oberhalb des in Mainz sonst Gewohnten bewegt. Maybrit Illner, in dieser Woche täglich mit ihrem Talk "illner intensiv" auf Sendung, profitierte zumindest in der jüngeren Zielgruppe ein kleines bisschen davon und erreichte diesmal 470.000 Zuschauer, mehr als sonst. Der Marktanteil beträgt 7,4 Prozent. Insgesamt fiel das ZDF mit "illner intensiv" allerdings auf 1,76 Millionen Zuschauer und 9,8 Prozent zurück. Das Kulturmagazin "aspekte" erreichte zur späten Stunde noch 560.000 Zuschauer.

Der Tagessieg ging am Freitag unterdessen ebenfalls nach Mainz. "Die Chefin" ermittelte zur besten Sendezeit in Spielfilmlänge vor 5,65 Millionen Zuschauern, was starken 19,7 Prozent entspricht. Auch in der jüngeren Altersgruppe war der Krimi gefragt und erreichte 800.000 Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 9,3 Prozent. Damit lief es für das ZDF deutlich besser als für Das Erste. Dort interessierten sich lediglich 2,34 Millionen Zuschauer für den Fernsehfilm "Anderst schön", eine Wiederholung, womit Das Erste einen Marktanteil von 8,2 Prozent markierte. In der jungen Zielgruppe schleppte sich der Film mit 360.000 Zuschauern und nur 4,1 Prozent durch den Abend.

