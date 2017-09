Gute Quoten für Maxx: Football meldet sich stark zurück

© ProSieben Maxx

Nachdem ProSieben bereits vor einigen Tagen gute Quoten mit der NFL eingefahren hat, zog ProSieben Maxx nun nach. Der Sender feierte den besten Saisonauftakt aller Zeiten. Doch auch Nitro und Sat.1 Gold konnten in Reihe drei punkten.



11.09.2017 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 11.09.2017 - 09:42 Uhr

Als ProSieben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erstmals ein NFL-Spiel gezeigt hat, erreichte man damit bis zu 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Mit diesem Wert konnte die kleine Schwester ProSieben Maxx nun zwar nicht mithalten, dennoch kann man mit dem Saisonstart auch dort sehr zufrieden sein. Zwar sahen sich nur 130.000 Menschen das Magazin "#ranNFLsüchtig" an und der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 1,3 Prozent, für die Spiele danach lief es aber deutlich besser.

Die Partie Oakland Raiders gegen Tennessee Titans verfolgten während den letzten zwei Viertel fast 400.000 Menschen. Damit erreichte ProSieben Maxx richtig gute 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Als die Seattle Seahawks im Anschluss auf die Green Bay Packers trafen, kletterte der Marktanteil um weit nach Mitternacht sogar noch auf bis zu 5,9 Prozent. Damit ist auch ProSieben Maxx erfolgreich in der neuen NFL-Saison angekommen - für den Sender war es sogar der beste Saisonstart aller Zeiten.

Aber auch für andere kleine Sender lief es am Sonntag rund: Mit den verschiedenen "CSI"-Serien kam Nitro auf bis zu eine dreiviertel Million Zuschauer und 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Bei Sat.1 Gold blieben zwei Ausgaben der "Cold Case Files" zunächst noch bei 1,6 und 1,4 Prozent hängen, "Im Kopf des Verbrechens" holte danach aber schon 2,0 Prozent und "Stalked" steigerte sich ab 23 Uhr auf bis zu 3,0 Prozent Marktanteil.

Teilen