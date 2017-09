Heufer-Umlauf schlägt sich mit Politik-Format wacker

© ProSieben / Andreas Franke

Kein zweistelliger Marktanteil, aber auch kein Total-Ausfall: Die Politik-Sendung "Ein Mann, eine Wahl" hat bei ProSieben zum Auftakt solide Quoten eingefahren. Zum Start in den Abend sicherte "The Big Bang Theory" dem Sender den Tagessieg.



12.09.2017 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 12.09.2017 - 09:42 Uhr

Mit "Ein Mann, eine Wahl" versuchte Klaas Heufer-Umlauf am Montagabend erstmals junge Leute für Politik zu begeistern. Aus Quotensicht blieb zwar der ganz große Wurf aus, doch gänzlich unzufrieden muss man bei ProSieben nicht sein, auch wenn man das Format - anders als zunächst angekündigt - nicht schon um 21:15 Uhr, sondern erst knapp eine Stunde ausstrahlte. Dort konnten sich immerhin 780.000 Zuschauer für "Ein Mann, eine Wahl" begeistern, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 8,8 Prozent.

Das Politik-Format war damit gar nicht allzu weit vom aktuellen Senderschnitt entfernt und bewegte sich zudem auf einer Flughöhe, die der Sender zuletzt auch vom deutlich zugänglicheren "Circus HalliGalli" gewohnt war. Aus dem Vorlauf machte Heufer-Umlauf letztlich trotzdem zu wenig: Eine Wiederholung von "The Big Bang Theory" hatte unmittelbar zuor nämlich noch gute 13,4 Prozent Marktanteil eingefahren und 1,63 Millionen Zuschauer zu ProSieben gelockt.

Zum Start in den Abend waren bei einer neuen Folge im Schnitt 1,99 Millionen Zuschauer dabei, bei den 14- bis 49-Jährigen gab's mit 1,43 Millionen Zuschauern sowie 15,1 Prozent Marktanteil den Tagessieg. Von einem derartigen Erfolg kann man bei Sat.1 hingegen nur träumen: Dort entwickelt sich der Serien-Abend derzeit nämlich alles andere als gut. So enttäuschte "Navy CIS" um 20:15 Uhr mit nur 2,04 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,6 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Bull" neue Tiefpunkte hinnehmen musste und nicht über 1,69 Millionen Zuschauer sowie 7,0 Prozent hinauskam.

Besser wurde es auch später nicht: "Hawaii Five-0" kam trotz neuer Folge ebenso wie "Scorpion" auf kaum mehr als sieben Prozent Marktanteil und nach Mitternacht ging "Rush Hour" schließlich mit gerade mal 4,7 Prozent vollends baden. Weil auch die Daytime nicht funktionierte und hier gleich mehrfach Werte von weniger als sieben Prozent eingefahren wurden, überrascht dann auch der schwache Tagesmarktanteil von 7,4 Prozent kaum. Damit lag Sat.1 beim jungen Publikum noch hinter dem Ersten und nur hauchdünn vor Vox.

