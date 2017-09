"Cobra 11" und Hirschhausen siegen in der Primetime

© RTL / Gordon Mühle

"Alarm für Cobra 11" blieb zum Start in die neuen Folgen zwar noch etwas hinter den Werten aus dem Frühjahr zurück, bescherte RTL aber die Primetime-Marktführung in der Zielgruppe. Insgesamt lag Hirschhausen vorn, der seine starke Form bestätigte.



15.09.2017 - 09:27 Uhr von Uwe Mantel 15.09.2017 - 09:27 Uhr

Bei RTL endete in dieser Woche nun auch die sommerliche Wiederholungsphase am Donnerstagabend - zumindest was die Zeit vor 22:15 Uhr angeht. Dort steht nun wieder "Alarm für Cobra 11" auf dem Programm - und das schlug sich zum Start sehr ordentlich, wenn auch noch mit Luft nach oben. 14,9 Prozent betrug der Markanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Die Frühjahrsstaffel hatte im Schnitt knapp über 16 Prozent erzielt, der Start in die Herbst-Staffel im vergangenen Jahr fiel mit 14,5 Prozent aber minimal schwächer aus. 2,69 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

"Alarm für Cobra 11" bescherte RTL in jedem Fall die Primetime-Marktführung ind er klassischen Zielgruppe - wenn auch nicht den Tagessieg, der ging nämlich an "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", das noch ein paar junge Zuschauer mehr erreichte und am Vorabend mit 19,4 Prozent Marktanteil einmal mehr eine Bank war.

Beim Gesamtpublikum ging der Primetime-Sieg unterdessen an "Hirschhausens Quiz des Menschen". Nachdem das Format in der vergangenen Woche einen Allzeit-Bestwert aufstellte, konnte Hirschhausen die starke Form an diesem Donnerstag bestätigen. 4,42 Millionen Zuschauer sahen zu, nur 20.000 weniger als sieben Tage zuvor. Und erneut lief es mit 15,0 Prozent Marktanteil nicht nur beim Gesamtpublikum gut, auch bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte die Show mit 9,0 Prozent Marktanteil. Das war der zweitbeste Wert in der Geschichte des Formats, das in der vergangenen Woche mit 9,5 Prozent Marktanteil den Rekord markiert hatte.

Auch beim Gesamtpublikum war der Primetime-Sieger aber nicht der Tagessieger - der hieß nämlich "heute-journal" mit 4,62 Millionen Zuschauern. Starke 17,0 Prozent Marktanteil holten die ZDF-Nachrichten beim Gesamtpublikum, 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit war das "heute-journal" gefragter als "Klartext, Frau Merkel" direkt zuvor. Die Merkel-Sendung interessierte aber mehr Zuschauer als die "Klartext"-Folge mit Martin Schulz. 3,81 Millionen Zuschauer sahen zu, bei Schulz waren es am Dienstagabend 3,44 Millionen gewesen. Die Marktanteile lagen bei 12,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

