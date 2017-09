"Neo Magazin Royale" kehrt mit starken Quoten zurück

© ZDF/Ben Knabe

Am Donnerstag endete auch die Sommerpause von Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale". Die Quoten waren zum Comeback erfreulich gut, nachdem zuvor auch schon die Wiederholung der "heute-show" punkten konnte.



15.09.2017 - 09:41 Uhr von Uwe Mantel 15.09.2017 - 09:41 Uhr

360.000 Zuschauer sahen am Donnerstagabend ab 22:33 Uhr die erste Folge des "Neo Magazin Royale" nach der Sommerpause, der Marktanteil lag bei 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,7 Prozent Marktanteil erzielt. Zum Vergleich: Die letzte Staffel erreichte im Schnitt gut 2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nicht mitgerechnet werden bei all diesen Werten wie immer die Zuschauer über die ZDF-Mediathek, die beim "Neo Magazin Royale" einen gewichtigen Anteil ausmachen dürften.

Böhmermann profitierte dabei am Donnerstag von einer starken Vorlage durch die "heute-show". Deren Wiederholung sahen direkt davor 820.000 Zuschauer, was beim Gesamtpublikum sogar für 3,2 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 2,6 Prozent in etwa auf dem gleichen Niveau wie beim "Neo Magazin Royale".

Freuen dürfte man sich mit Blick auf die Quoten vom Donnerstagabend auch beim Disney Channel. Dort holte der Film "Der Club der Teufelinnen" sehr gute 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 560.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch für DMAX war es ein starker Abend: "Baggage Battles" und "Mysterien von oben" knackten jeweils die 3-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen.

