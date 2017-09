"Lewis" startet hervorragend in die finale Staffel

© ITV

Zwei Jahre nach dem Aus in Großbritannien laufen die letzten Folgen von "Lewis" nun auch bei ZDF. Dort darf man sich zum Auftakt wieder über Topwerte freuen. Gut lief es auch für n-tv, das mit "Die Höhle der Löwen" punktete, und "Ratatouille" auf dem Disney Channel.



16.09.2017 - 09:47 Uhr von Marcel Pohlig 16.09.2017 - 09:47 Uhr

Knapp zwei Jahre nach der Erstausstrahlung in Großbritannien biegt "Lewis" nun auch bei ZDFneo auf die Zielgerade ein. Die finale Staffel startete dabei am Freitagabend äußerst gut. 1,36 Millionen Zuschauer sahen die erste von drei neuen Folgen, womit ZDFneo einen starken Marktanteil von 4,9 Prozent erreichte. In der Zielgruppe lief es nicht ganz so gut, mit 190.000 Zuschauern und 2,2 Prozent schlug sich der Oxford-Krimi aber auch hier durchaus wacker. "Death in Paradise" überzeugte anschließend noch 820.000 Zuschauer beziehungsweise 3,2 Prozent der Zuschauer, fiel mit der zweiten Folge aber auf 550.000 Zuschauer und 2,8 Prozent. Beim Karibikkrimi handelt es sich allerdings auch nur um Wiederholungen.

Bei den Familiensendern setzte sich an diesem Freitag der Disney Channel mit dem Animationsfilm "Ratatouille" gegen "Fußball – Großes Spiel mit kleinen Helden" durch. "Ratatouille" unterhielt im Schnitt 630.000 Zuschauer und damit 2,3 Prozent, während Super RTL lediglich 400.000 Zuschauer überzeugte und damit nur 1,4 Prozent erzielte. Auch in der Zielgruppe mussten sich die Kölner mit 170.000 Zuschauern und genau zwei Prozent hinter dem Disney Channel einordnen, der 280.000 Zuschauer und tolle 3,3 Prozent vorweisen konnte. Am späteren Abend erreichte "Der Club der Teufelinnen" dort noch 2,2 Prozent in der Zielgruppe, während Super RTL mit "Upps! Die Pannenshow" sogar die Prozenthürde verfehlte und mit "Es kann nur E1nen geben" glatt darauf landete.

"Die Höhle der Löwen" sorgt unterdessen nicht nur bei Vox für tolle Quoten, sondern auch bei n-tv. Der Nachrichtensender wiederholte Investorenshow in der Vergangenheit bereits nach Abschluss der Staffel, ist diesmal aber viel näher an der Originalausstrahlung dran und wiederholt immer freitags die aktuelle Folge. Mit Erfolg: Zwischen 20:15 und 21:55 Uhr sahen im Schnitt 240.000 Zuschauer zu. n der Zielgruppe waren es 150.000 Zuschauer und gute 1,8 Prozent. Mit der letzten halben Stunde steigerte sich "Die Höhle der Löwen" in der Zielgruppe auf 220.000 Zuschauer und tolle 2,6 Prozent. Insgesamt sahen nun 350.000 Zuschauer zu, womit sich n-tv von 0,9 auf 1,4 Prozent steigerte.

Für den Nachrichtensender lief es damit übrigens besser als für Nitro. Dort taten sich die True-Crime-Formate erstaunlich schwer. "Medical Detectives" erreichte mit beiden Folgen in der Primetime nur jeweils 100.000 Zuschauer und 1,2 Prozent in der Zielgruppe und "Real Detective" steigerte sich im Anschluss dann auch nur leicht auf 120.000 Zuschauer und 1,2 Prozent. Als "Medical Detectives" dann wiederholt wurde, erreichte Nitro mit beiden Folgen auch nur 1,8 Prozent, "Real Detective" deutlich nach Mitternacht nur noch anderthalb Prozent. Von früheren Erfolgen war der Männersender damit deutlich entfernt. Besser lief es für DMAX: Dort waren mit "Moonshiners" bis zu 2,9 Prozent zu holen, während "Aquarium-Profis" zuvor mit 170.000 Zuschauern immerhin 2,0 Prozent holten. "Die Baumhaus-Profis" erreichten zum Start in den Abend 130.000 Zuschauer und 1,6 Prozent.

