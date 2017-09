"Ninja Warrior" und "The Taste" stagnieren am Sonntag

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die RTL-Show "Ninja Warrior Germany" reißt auf ihrem neuen Sendeplatz am Sonntag bislang noch keine Bäume aus, blieb in der zweiten Woche aber zumindest stabil. In Sat.1 tat sich "The Taste" indes erneut schwer. Dafür lief's am Vorabend gut.



Der Wechsel von "Ninja Warrior Germany" hat die RTL-Show zwar keine Zuschauer, dafür aber wichtige Marktanteile gekostet. Beim zweiten Anlauf stagnierten die Quoten nahezu exakt auf dem Niveau der Vorwoche: 2,46 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 12,6 Prozent in der Zielgruppe sind die durchwachsenen Ergebnisse. Damit war "Ninja Warrior Germany" zwar größter "Tatort"-Verfolger, doch an die Spitzen-Werte von fast 20 Prozent, wie sie kürzlich noch am Samstagabend erzielt worden waren, kam die Sport-Show auf dem neuen Sendeplatz erneut nicht heran.

Verglichen mit Sat.1 ist RTL allerdings noch gut bedient - die Konkurrenz aus Unterföhring konnte nämlich erneut nichts reißen mit seiner Promi-Version von "The Taste". Die zweite Ausgabe lockte zur besten Sendezeit nur noch 1,15 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und damit noch einmal über 100.000 weniger als sieben Tage zuvor. In der Zielgruppe blieb der Marktanteil mit 6,4 Prozent zwar stabil, verharrte jedoch klar unterhalb des Senderschnitts. Die anschließende Wiederholung von "Stirb langsam: Jetzt erst recht" geriet mit einem Marktanteil von 5,7 Prozent ebenfalls unter die Räder.

Immerhin fielen die Marktanteile am Vorabend zweistellig aus, auch wenn sowohl für "Das große Backen" als auch "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" noch Luft nach oben besteht. So erreichte die Back-Show ab 17:52 Uhr im Schnitt 1,29 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,1 Prozent, ehe Leischik schließlich noch 10,6 Prozent erzielte. Insgesamt verzeichnete "Bitte melde dich" zur Rückkehr im Schnitt 2,94 Millionen Zuschauer. Das Sat.1-Format lag hier klar vor "Comeback oder weg?", das bei RTL nicht über 2,05 Millionen Zuschauer hinauskam. In der Zielgruppe hatten die Kölner zu diesem Zeitpunkt mit 13,4 Prozent Marktanteil jedoch die Nase vorn.

Dass RTL am Sonntag überhaupt einen Tagesmarktanteil von 12,2 Prozent einfuhr, lag jedoch nicht zuletzt an der Formel 1, die nachmittags fast jeden vierten jungen Zuschauer vor den Fernseher lockte und insgesamt knapp vier Millionen Zuschauer verzeichnete. ProSieben kam indes als größter Verfolger nicht über 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, schlug sich in der Primetime aber zumindest ordentlich. 2,22 Millionen Zuschauer sahen den Film "Exodus: Götter und Könige", der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 11,5 Prozent. "Faster" steigerte sich später am Abend auf 13,2 Prozent.

