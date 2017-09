"Anne Will" zündet vor den Wahl nicht den Quoten-Turbo

© NDR/Wolfgang Borrs

Die bevorstehende Wahl sorgt derzeit nicht für steigende Quoten bei "Anne Will". Auch in dieser Woche erreichte der Polittalk wieder weniger als vier Millionen Zuschauer. Dabei konnte sich die ARD zuvor einmal mehr auf den "Tatort" verlassen.



18.09.2017 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 18.09.2017 - 09:11 Uhr

Während Günther Jauch mit seinem Polittalk im Vorfeld der Bundestagswahl vor vier Jahren deutlich mehr als vier Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte, tut sich seine Vorgängerin und Nachfolgerin aus Quotensicht schwerer. Sieben Tage vor der Wahl zündete Anne Will jedenfalls nicht den Turbo: Mit 3,78 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von 14,4 Prozent erreichte ihre Sendung zwar gute, aber keineswegs herausragende Werte. Allerdings lief es zumindest besser als in der Vorwoche, als sich nur 3,41 Millionen Zuschauer für das Gespräch mit Wolfgang Schäuble und Cem Özdemir interessiert hatten.

Beim jungen Publikum verzeichnete "Anne Will" unterdessen in dieser Woche gerade mal 6,6 Prozent Marktanteil - auch hier war Jauch einst deutlich erfolgreicher unterwegs. Aus dem starken Vorlauf macht der Polittalk damit auch weiterhin etwas zu wenig: Der "Tatort" lockte im Vorfeld nämlich noch 2,30 Millionen 14- bis 49-Jährige an und verbuchte mit starken 18,8 Prozent Marktanteil den Tagessieg. Insgesamt war der Krimi mit 8,46 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 25,0 Prozent ohnehin unangefochtener Spitzenreiter. Vor einem Jahr hatten die Schweizer Ermittler noch fast zwei Millionen weniger erreicht.

Weitere 600.000 Zuschauer erreichte der "Tatort" übrigens um 21:45 Uhr beim Spartensender One, der sich über einen überzeugenden Marktanteil von 2,5 Prozent freuen durfte und zu diesem Zeitpunkt deutlich vor ZDFneo lag, wo der Auftakt von "Der gleiche Himmel" nur 300.000 Zuschauer unterhielt. "Der Kommissar und das Meer" war zuvor noch auf 710.000 Zuschauer gekommen. Das ZDF brachte es derweil mit seinem Roadmovie "Ferien vom Leben" als größter Krimi-Verfolger auf nicht mal halb so viele Zuschauer wie der "Tatort". Im Schnitt schalteten 4,14 Millionen ein, um den Spielfilm zu sehen, sodass der Marktanteil bei 12,2 Prozent lag.

Für das "heute-journal" blieben im Anschluss noch exakt vier Millionen dran, "Kommissar Beck" erreichte um 22:00 Uhr mit 2,51 Millionen Zuschauern schließlich noch 11,6 Prozent Marktanteil - ein eher mäßiger Wert. Auch für den "Fernsehgarten" sah es schon mal besser aus als in dieser Woche: 1,73 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 13,8 Prozent sind, gemessen an den sonstigen Quoten der Show, nicht gerade ein durchschlagender Erfolg. Beim jungen Publikum musste die ZDF-Show mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent zugleich den zweitschwächsten Wert der Saison hinnehmen.

