"Soost" startet mäßig, "Echt Familie" tut sich schwer

© RTL II / Celebrity Sports Media by DS TV KG

Mit gleich zwei Neustarts versuchte RTL II am Montag sein Glück, doch in beiden Fällen besteht hinsichtlich der Quoten noch Luft nach oben. "Detlef Soost" machte am Nachmittags aus einer guten Vorlage zu wenig, abends blieb "Echt Familie" blass.



19.09.2017 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 19.09.2017 - 08:46 Uhr

Mit dem Comeback des Dailytalks will RTL II in den kommenden Wochen für frischen Wind im Nachmittagsprogramm sorgen. Zum Auftakt fielen die Quoten von "Detlef Soost" allerdings noch verhalten aus: 200.000 Zuschauer schalteten am Montag um 15:00 Uhr ein, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei unspektakulären 4,8 Prozent. Gemessen am Vorprogramm wäre für Soost allerdings durchaus mehr drin gewesen, denn die Wiederholungen von "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" hatten es noch auf Marktanteile von 12,5 und 11,7 Prozent gebracht.

Besser als die Scripted Reality "Hilf mir!" lief's für den neuen Talkmaster jedoch allemal: Im Anschluss blieben nämlich gerade mal noch 160.000 Zuschauer dran, die für einen ernüchternden Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe sorgten. Auch "Die Straßencops Süd" taten sich danach mit nur 4,0 Prozent schwerer als "Detlef Soost". Erst die Soap-Schiene brachte schließlich wieder einen deutlichen Aufschwung mit sich: "Köln 50667" präsentierte sich um 18:00 Uhr mit einem Marktanteil von 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen in sehr guter Form und überflügelte sogar "Berlin - Tag & Nacht", das anschließend noch auf 9,2 Prozent kam.

In der Primetime sah es unterdessen für RTL II allenfalls mäßig aus: Die neue Dokusoap "Echt Familie - Das sind wir" legte mit 630.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 4,1 Prozent einen schwachen Start hin und schwächte auch die anschließende Kuppelshow "Love Island". Eine Woche nach dem Auftakt lag der Marktanteil bei nur 4,9 Prozent in der Zielgruppe - da wird man sich gewiss mehr gewünscht haben. Insgesamt schalteten 520.000 Zuschauer ein und damit ähnlich viele wie am Tag zuvor. "Exclusiv - Die Reportage" dümpelte später am Abend bei 4,3 Prozent Marktanteil.

Und so hat es RTL II vor allem seinen Soaps zu verdanken, dass der Tagesmarktanteil mit 5,7 Prozent durchaus gut ausfiel und man kabel eins in die Schranken weisen konnte. Bei den Konkurrenten aus Unterföhring drückt der Schuh nach wie vor besonders am Vorabend, wo "Achtung Kontrolle" mit nur 3,7 Prozent Marktanteil in die Woche startete. Aber auch "Rush Hour 2" enttäuschte um 20:15 Uhr und kam nicht über 4,2 Prozent in der Zielgruppe hinaus.

Teilen