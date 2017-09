"WWM"-Jubiläum bringt "This Time Next Year" nicht voran

© RTL/Frank Hempel

Das Special zum 18. Geburtstag hat "Wer wird Millionär?" deutlich steigende Quoten beschwert. "This Time Next Year" konnte vom stärkeren Vorlauf allerdings nicht profitieren. Die Sat.1-Serie "Bull" konnte indes viele Zuschauer zurückgewinnen.



19.09.2017 - 09:20 Uhr von Alexander Krei

Die Party zur Volljährigkeit kam gerade recht: Mit einem einstündigen Special zum 18. Geburtstag von "Wer wird Millionär?" machte RTL am Montagabend den Quoten-Tiefpunkt der Vorwoche vergessen. 4,59 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein und damit fast 1,3 Millionen mehr als sieben Tage zuvor. Auch in der Zielgruppe zog der Marktanteil kräftig an: Nachdem es zuletzt mit nur 8,7 Prozent so schwach wie noch nie lief, verbuchte Günther Jauch nun gute 13,2 Prozent. An "The Big Bang Theory", das mit einer neuen Folge bei ProSieben 14,5 Prozent erzielte, kam "WWM" allerdings nicht vorbei.

Doch während man sich bei RTL über die deutlich gestiegenen Quoten von "Wer wird Millionär?" freuen kann, dürfte die neue Show "This Time Next Year - Heute in einem Jahr" für Kopfschmerzen sorgen. Trotz des deutlich stärkeren Vorlaufs gelang es der Sendung mit Jan Hahn nicht sich zu steigern. 2,50 Millionen Zuschauer blieben am Montag dran, das waren ähnlich viele wie beim Auftakt. In der Zielgruppe ging der Marktanteil sogar noch zurück - von den 11,2 Prozent, die der Sender mit der ersten Folge einfuhr, blieben nun nur noch 10,4 Prozent übrig. "Extra" fiel anschließend sogar auf magere 8,2 Prozent zurück.

Bei Sat.1 kann man dagegen zumindest ein wenig aufatmen, weil die neue US-Serie "Bull" den Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen konnte. 2,08 Millionen Zuschauer schalteten um 21:15 Uhr ein - das waren genauso viele wie vor knapp einem Monat beim Serien-Start und fast 400.000 mehr als in der Vorwoche. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei unspektakulären 8,5 Prozent, nachdem "Navy CIS" zuvor nicht über 8,0 Prozent hinausgekommen war. "Hawaii Five-0" schnupperte später an der Zweistelligkeit und steigerte sich immerhin noch auf 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die höchsten Marktanteile des Tages verbuchte Sat.1 auch am Montag wieder mit dem "Frühstücksfernsehen": Auf sehr gute 16,3 Prozent brachte es die Sendung beim jungen Publikum. Zum Vergleich: "Guten Morgen Deutschland" blieb bei RTL mit nur 7,2 Prozent ohne Chance gegen die Konkurrenz.

