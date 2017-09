Vox-Löwen siegen trotz Verlusten, "Love Island" legt zu

© MG RTL D / Robert Grischek

"Die Höhle der Löwen" holte sich am Dienstagabend erneut den Primetime-Sieg in der Zielgruppe - allerdings mit dem schwächsten Marktanteil seit 2015. Bei RTL II konnte sich "Love Island" erholen, während kabel eins in der Primetime nichts zu melden hatte.



20.09.2017 - 08:49 Uhr von Uwe Mantel 20.09.2017 - 08:49 Uhr

Ein wenig getrübter Jubel dürfte heute bei Vox vorherrschen. Zum Einen darf man sich darüber freuen, dass "Die Höhle der Löwen" Vox erneut zum Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen verhalf. 1,52 Millionen Zuschauer aus dieser Altersgruppe bescherten Vox einen Marktanteil von 15,1 Prozent - das ist mehr als das doppelte des Senderschnitts. Allerdings verloren die Löwen im Vergleich zur Vorwoche zweieinhalb Prozentpunkte und lagen auch unter allen Werten der vorangegangenen Staffel und erzielten somit den schwächsten Marktanteil seit 2015.

Der deutliche Rückgang lag allerdings teils auch an einer insgesamt höheren Fernseh-Nutzung im Vergleich zur letzten Woche, unter anderem durch die Bundesliga-Übertragung bei Sky, die 1,3 Millionen Zuschauer erreichte. Die Gesamt-Zuschauerzahl der "Höhle der Löwen" blieb mit 2,68 Millionen Zuschauern im Vergleich zur letzten Woche sogar fast konstant, der Marktanteil lag hier bei 9,4 Prozent. "Meine Familien-Firma" erzielte im Anschluss ebenfalls den bislang schwächsten Wert, angesichts von 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gibt's aber auch hier noch wenig Grund zum Meckern.

Marktanteils-Trend: Die Höhle der Löwen (2016 und 2017)



Im Vergleich zur Vorwoche etwas abgeben musste auch "Hartz und Herzlich" bei RTL II - doch mit 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bleibt das Format für den Sender weiterhin ein voller Erfolg. 1,2 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 3,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Vor allem dürfte man bei RTL II auch mit Blick auf "Love Island" aufatmen: Nachdem das Format am Vortag unter den Senderschnitt gerutscht war, sah es am Dienstag mit 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder deutlich besser aus. 630.000 Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Der Nachmittags-Talk "Detflef Soost" tat sich mit 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen am zweiten Tag unterdessen sehr schwer.

kabel eins tat sich um 20:15 Uhr unterdessen sehr schwer. "Die schlimmsten Verbrechen der Welt" blieb mit 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich unter dem Soll. 880.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Immerhin konnte sich kabel eins aber im Verlauf des Abends steigern: Das "K1 Magazin" erreichte 4,4 Prozent, die Wiederholung von "Abenteuer Leben" ab 23:15 Uhr dann gute 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

