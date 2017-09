Herren-Fußball gefragt, Frauen-Fußball eher weniger

© DFL

Die englische Woche bescherte Sky am Dienstagabend 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und dem Ersten dank der "Sportschau" ein Quoten-Hoch am späteren Abend. Dafür sorgte die WM-Quali der Frauen am Vorabend für schwache Werte



20.09.2017

Mit einem nicht allzu glorreichen 1:0-Sieg über Tschechien startete die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am Dienstagvorabend in die WM-Qualifikation. Zu sehen gab's das Ganze live im Ersten. Aus Quotensicht hat sich die Übertragung allerdings nicht ausgezahlt, die Werte lagen deutlich unter denen, die das Normalprogramm dort erzielt hätte. So interessierte das Spiel ab etwa 18 Uhr 1,76 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag noch bei immerhin 8,6 Prozent, allerdings war kaum jemand davon unter 50 Jahren alt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf nur 2,8 Prozent.

Am Vorabend hatten Fußball-Fans dabei schon die Qual der Wahl, in dieser Saison wird in englischen Wochen jeweils ein Spiel nämlich schon um 18:30 Uhr angepfiffen. Am Dienstag war das die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart. 380.000 Zuschauer wollten diese bei Sky sehen. Das entsprach Marktanteilen von 1,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Deutlich mehr waren dann aber zur eigentlich gewohnten Anstoßzeit um 20:30 Uhr dabei. Unter den drei Spielen war hier auch das zugkräftigste Team - der FC Bayern - vertreten. Die Folge: 1,33 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg auf 4,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Sky am Abend richtig starke 5,7 Prozent Marktanteil.

Am späteren Abend konnte sich dann auch Das Erste dank der "Sportschau" über richtig gute Quoten freuen: Ab 22:50 Uhr wollten 3,22 Millionen Zuschauer die Zusammenfassung der Spiele sehen. Das reichte für 19,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss ging's in der Reportage "Nie mehr erste Liga?" darum, was aus Traditionsclubs nach dem Abstieg aus der ersten Liga wird. 1,3 Millionen Zsuchauer blieben bis nach Mitternacht dran. Der Marktanteil lag bei 13,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch in der Primetime hatte sich Das Erste mit seinen Serien den Sieg gesichert. "In aller Freundschaft" lag mit 5,4 Millionen Zuschauern vor allen anderen Sendungen am Dienstag. 17,3 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und obwohl um 20:15 Uhr derzeit nur alte Folgen von "Um Himmels Willen" laufen, holte die Serie noch 4,19 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, was für immerhin 13,6 Prozent Marktanteil reichte. Auch damit war Das Erste um 20:15 Uhr Marktführer.

Im ZDF feierte "Die Anstalt" ihre Rückkehr nach der Sommerpause vor 2,23 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile waren mit 10,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber nur Mittelmaß.

