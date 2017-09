ProSieben erklimmt trotz mäßiger Primetime die Spitze

© ProSieben

Mit einem Marktanteil von 10,8 Prozent holte sich ProSieben am Dienstag die Tagesmarktführung - was vor allem daran lag, dass man sich diesmal tagsüber keinen Ausrutscher erlaubte. Auch RTL hatte abends dann größere Probleme.



20.09.2017 - 09:22 Uhr von Uwe Mantel 20.09.2017 - 09:22 Uhr

Es war ein knappes Rennen um die Tagesmarktführung am Dienstag, das ProSieben mit 10,8 Prozent letztlich vor RTL mit 10,4 Prozent und Vox mit 10,1 Prozent für sich entscheiden konnte. Dabei verlief die Primetime für den Sender aus Unterföhring am Dienstag nun wirklich nicht berauschend. Eine neue Folge - Nummer 600 - der "Simpsons" erzielte um 20:15 Uhr zwar immerhin noch solide 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, direkt danach ging's aber in den einstelligen Bereich zurück, der vor Mitternacht nur noch mit einer weiteren "Simpsons"-Folge um 21:39 Uhr nochmal verlassen werden sollte. "Family Guy" lag bei rund 9,5 Prozent Marktanteil, "The Flash" versagte ab 23:04 Uhr mit 7,4 Prozent, "Gotham" berappelte sich ab kurz vor Mitternacht dann auf immerhin 9,1 Prozent und kam mit der zweiten Folge erst ab 0:47 Uhr auf 11,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dass ProSieben sich die Tagesmarktführung sichern konnte, lag also vor allem daran, dass man sich diesmal ausnahmsweise tagsüber keinen Ausrutscher leistete. Vor 20:15 Uhr waren die Marktanteile durchgehend zweistellig - und das ist inzwischen längst nicht mehr selbstverständlich. "The Middle" überraschte am Nachmittag mit bis zu 16,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "The Big Bang Theory" mit bis zu 17,8 Prozent. Am Vorabend punktten die "Simpsons" mit Marktanteilen von 12,7 und 13,2 Prozent. In diesem Umfeld funktionierten auch die Eigenformate ganz gut: "Taff" holte 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Galileo" immerhin 11,0 Prozent.

Bei RTL kann man sich dank "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" zwar über die in der Zielgruppe meistgesehene Sendung des Tages und 19,0 Prozent Marktanteil freuen, in der Primetime hatte dann allerdings auch RTL seine liebe Not. "Bones" startete mit 11,1 Prozent noch halbwegs solide in den Abend, eine alte Folge im Anschluss blieb aber schon bei 9,0 Prozent hängen, "CSI" kam ab 22:15 Uhr zunächst nicht über 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und steigerte sich erst nach 23:13 Uhr auf knapp zweistellige Werte.

Zweistellige Werte kennt man bei Sat.1 nur am Morgen. Dort holte das "Frühstücksfernsehen" hervorragende 16,6 Prozent, im Schlepptau kam auch noch die Wiederholung der "Klinik am Südring" auf 13,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Danach blieb Sat.1 dann durchweg im einstelligen Bereich hängen, besonders schlecht liefen "Schicksale - und plötzlich ist alles anders", "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Die Ruhrpottwache" mit weniger als 7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen am Vorabend. Der Film "Abi '97 - Gefühlt wie damals" musste sich mit mäßigen 9,4 Prozent Marktanteil zufrieden geben, "Akte 20.17" lief dann immerhin nicht so schlecht wie in den letzten beiden Wochen, mit 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber auch auf überschaubarem Niveau.

