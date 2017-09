Sechseinhalb Mio Zuschauer: Theo macht Jürgen platt

© ZDF/Simon Vogler

Sieben Millionen Menschen konnte der ZDF-Krimi "Nord Nord Mord" mit seiner neuesten Ausgabe zwar nicht mehr erreichen, dennoch lief es richtig gut. Das Erste hatte mit "Jürgen" das Nachsehen, punktete später aber mit der "Sportschau".



21.09.2017 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 21.09.2017 - 09:50 Uhr

Mit seiner Krimi-Reihe "Nord Nord Mord" hat das ZDF zuletzt sogar die Marke von sieben Millionen Zuschauern durchbrochen. Das war mit der neuesten Ausgabe zwar nicht drin, Theo Clüver erreichte dennoch 6,52 Millionen Zuschauer, das reichte für den ungefährdeten Tagessieg beim Gesamtpublikum. Der Marktanteil lag bei starken 22,3 Prozent. Und auch beim jungen Publikum war der Krimi gefragt: 920.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 bescherten dem ZDF 9,4 Prozent in dieser Altersklasse.

Das Erste hatte mit seinem Film "Jürgen - Heute wird gelebt" das Nachsehen: Nur 3,18 Millionen Menschen schalteten ein, das entsprach 10,9 Prozent Marktanteil. Dafür lief es beim jungen Publikum mit 8,2 Prozent recht gut. Die "Tagesschau" und der "Brennpunkt" kamen zuvor noch auf 4,80 und 4,47 Millionen Zuschauer und 17,4 und 15,7 Prozent Marktanteil.

Am späten Abend drehte Das Erste so richtig auf: Die "Sportschau" kam auf 3,13 Millionen Zuschauer und damit auf fast so viele wie der Film in der Primetime. Mit 19,7 Prozent lief es sehr gut, beim jungen Publikum blieb man allerdings einstellig - 9,5 Prozent. Dennoch reichte es für Das Erste nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,3 Prozent, das ZDF landete mit 15,0 Prozent auf Rang eins.

