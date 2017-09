"Super Toy Club" startet solide, aber mit Luft nach oben

© Super RTL / Frank Hempel

Der Klassiker "Super Toy Club" erlebte bei Super RTL sein Comeback und überzeugte in der klassischen Zielgruppe. Bei den Kleinsten besteht aber noch etwas Luft nach oben. Nitro musste sich am Freitag DMAX geschlagen geben, während "extra 3" bei One punktete.



23.09.2017 - 10:09 Uhr von Marcel Pohlig 23.09.2017 - 10:09 Uhr

Bei so manchen Eltern wurden am Freitag vielleicht Kindheitserinnerungen wach: Bei Super RTL wurde der "Super Toy Club" reaktiviert. Die Neuauflage punktete dabei auch insbesondere in der Zielgruppe, wo Super RTL mit dem "Super Toy Club" 200.000 Zuschauer und damit einen guten Marktanteil von 3,0 Prozent erreichte. Insgesamt sahen 510.000 Zuschauer die erste neue Ausgabe, was 2,1 Prozent entspricht. Wichtig wird für Super RTL aber vor allem der Wert bei den Kleinen sein. In der Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen schalteten 250.000 Zuschauer ein. Angesichts eines Marktanteils von 18,7 Prozent lief es gut, für den Marktführer besteht hier aber durchaus auch noch etwas Luft nach oben.

Überzeugend lief es für Super RTL in der Primetime. "Das magische Haus" konnte hier insgesamt 800.000 Zuschauer vorweisen, womit der Familiensender einen Marktanteil von 2,8 Prozent markierte. In der klassischen Zielgruppe schalteten 360.000 Zuschauer ein, womit die Kölner zur besten Sendezeit einen tollen Marktanteil von 4,2 Prozent erzielten. Damit bewegte sich Super RTL auf Augenhöhe mit Vox, wo "Law & Order: Special Victims Unit" nicht aus dem Quark kommt und mit zwei Folgen nur 350.000 bis 390.000 Zuschauer in der Zielgruppe erzielte. Mehr als 4,2 und 4,5 Prozent waren damit nicht drin. Insgesamt steigerte sich Vox von 790.000 Zuschauern bei der ersten Folge auf 940.000 bei der zweiten. "Chicago Med" enttäuschte anschließend mit 4,1 Prozent in der Zielgruppe, "Chicago P.D." holte anschließend auch nur 4,7 Prozent.

Nitro konnte unterdessen erst am ganz späten Abend mit den Wiederholungen von "Medical Detectives punkten. 170.000 Zuschauer beziehungsweise 2,7 Prozent sahen die Wiederholung der ersten Folge, während es bei der zweiten 190.000 Zuschauer waren. Damit ging es nach oben auf gute 4,2 Prozent. Nur in der Primetime wollten beide Folgen nicht funktionieren. Nur 70.000 Zuschauer schalteten zum Start in den Abend in der Zielgruppe ein, womit magere 0,9 Prozent erreicht wurden. Die zweite Folge verdoppelte die Zuschauerzahl und konnte damit anderthalb Prozent erzielen. "Real Detective" erreichte anschließend 130.000 Zuschauer und 1,7 Prozent in der Zielgruppe und brachte es in der Wiederholung nach Mitternacht nochmal auf 3,2 Prozent.

Für DMAX lief es letztlich dennoch besser.. "Die Baumhaus-Profis" und "Die Aquarium-Profis" überzeugten dort am Abend mit jeweils 220.000 Zuschauer in der Zielgruppe, was jeweils tollen 2,6 Prozent entspricht. "Moonshiners – Die Schwarzbrenner von Virginia" schloss sich dem mit 200.000 Zuschauern und 2,7 Prozent an und steigerte sich mit einer zweiten Folge auf prächtige 4,3 Prozent. Nach Mitternacht brachten es "Die Monster-Jäger" mit 140.000 Zuschauern in der Zielgruppe noch auf tolle 3,8 Prozent.

Für das kleine One zahlt es sich unterdessen aus, "extra 3" noch einmal in der Primetime zu wiederholen. Insgesamt 290.000 Zuschauer sahen die aktuelle Ausgabe dort, womit insgesamt bereits gute 1,0 Prozent erreicht wurden. In der Zielgruppe schalteten 170.000 Zuschauer ein und bescherten One damit tolle 2,0 Prozent. "Die Kleinen und die Bösen" tat sich insgesamt mit 140.000 Zuschauern und 0,5 Prozent anschließend zwar schwerer, erreichte in der klassischen Zielgruppe aber immerhin 90.000 Zuschauer und damit 1,0 Prozent.

Teilen