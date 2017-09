"taff weekend" schlägt sich zum Einstand wacker

© ProSieben+

Die Zweistelligkeit blieb der zusätzlichen Ausgabe des Boulevardmagazins zwar verwehrt, dennoch lief es für "taff weekend" besser als zuletzt für "Big Bang Theory". In der Primetime enttäuschte Vox, während RTL II am Samstag überhaupt nichts gelingen wollte.



24.09.2017 - 09:18 Uhr von Marcel Pohlig 24.09.2017 - 09:18 Uhr

Überzeugend lief es zuletzt für "The Big Bang Theory" am Samstagnachmittag bei ProSieben nicht. Seit dieser Woche versucht man es daher nun mit einer weiteren Ausgabe von "taff", die unter dem Titel "taff weekend" "die emotionalsten, schönsten und skurrilsten Bilder der letzten fünf Tage" zusammenfasst. Zum Start lief es nun zumindest schon einmal besser als für "The Big Bang Theory" vor einer Woche. 360.000 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein, womit ProSieben solide 9,6 Prozent erreichte. Insgesamt sahen 600.000 Zuschauer zu. "The Big Bang Theory" rutschte eine Stunde nach vorne und brachte es dort auf 7,8 und 7,4 Prozent sowie nach der "Newstime" noch einmal 9,2 und 8,2 Prozent.

"Star Wars: Angriff der Klonkrieger" schalteten zur besten Sendezeit insgesamt 1,49 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe waren 720.000 Zuschauer dabei, womit ProSieben ausbaufähige 9,0 Prozent erreichte. "Stirb langsam 2" steigerte sich mit 540.000 Zuschauern aber immerhin auf gute 11,3 Prozent. Der Abend war damit erfolgreicher als bei Sat.1, wo "Taffe Mädels" zur besten Sendezeit in der Zielgruppe nur 680.000 Zuschauer sahen. Das entspricht 8,3 Prozent. "Der Kaufhaus-Cop" unterhielt anschließend nur noch 480.000 Zuschauer und fiel damit auf 7,7 Prozent. Insgesamt sahen 860.000 Zuschauer zu; bei "Taffe Mädels" waren es zuvor 1,32 Millionen Zuschauer.

Damit lief es aber immer noch besser als für Vox, das mit "Der Staatsfeind Nr. 1" zur besten Sendezeit lediglich 870.000 Zuschauer zum Einschalten bewegen konnte. In der Zielgruppe waren nicht mehr als 370.000 Zuschauer dabei, womit Vox lediglich 4,6 Prozent erreichte. Mit "Cold Justice: Sex Crimes" ging es anschließend gar auf miese 190.000 Zuschauer und 2,9 Prozent nach unten. Bei RTL II bewegte man sich den ganzen Abend über auf diesem Niveau. "American Pie – Jetzt wird geheiratet" wurde zum Start in den Abend nur von 220.000 Zuschauern beziehungsweise schlechten 2,7 Prozent gesehen, "Love Island" brachte es auch nur auf 2,8 Prozent und das in den späten Abend verschobene "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." erreichte dann auch nur 2,2 und 2,8 Prozent. Weil es tagsüber teilweise noch mieser lief – "Spy Girls – D.E.B.S" holte nur 1,8 Prozent, "Spy Kids" gar nur 1,4 Prozent –, muss sich RTL II mit einem miesen Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent abfinden.

Die Grünwalder landeten damit weit abgeschlagen hinter kabel eins, das sich im Laufe des Abends mit "Hawaii Five-0" von durchwachsenen 4,5 über 5,2 auf gute 6,0 Prozent steigerte. Von 350.000 Zuschauern ging es bis zur dritten Folge auf 460.000 Zuschauer nach oben. Insgesamt unterhielt kabel eins zum Start in den Abend 1,13 Millionen Zuschauer, ehe es bei der dritten Folge sogar 1,38 Millionen und starke 5,7 Prozent waren. "Rosewood" unterhielt anschließend noch insgesamt 820.000 Zuschauer beziehungsweise 330.000 Zuschauer in der Zielgruppe. kabel eins erreichte damit einen Marktanteil von soliden 5,4 Prozent.

Teilen