RTL: Quoten-Stillstand bei "Ninja Warrior Germany"

Die Quoten der RTL-Show "Ninja Warrior Germany" treten weiter auf der Stelle. Auch am Wahl-Abend lagen die Zahlen wieder auf dem zuletzt üblichen Niveau. Das reichte allerdings, um eine Film-Premiere von ProSieben zu überholen.



25.09.2017 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 25.09.2017 - 09:23 Uhr

Die Quoten von "Ninja Warrior Germany" schießen am Sonntagabend auch weiterhin nicht durch die Decke - das war auch am Abend der Bundestagswahl nicht anders. Mit 1,53 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern reichte es in dieser Woche für einen Marktanteil von 12,7 Prozent in der Zielgruppe. Damit bewegte sich die RTL-Show auf dem Quoten-Niveau der vergangenen beiden Woche. Insgesamt zog die Reichweite leicht an und lag nun bei 2,64 Millionen Zuschauern.

"Ninja Warrior Germany" kam somit hinter den Wahlsendungen der ARD ins Ziel, landete aber zumindest gegen ProSieben, wo man mit "Jupiter Ascending" eine Free-TV-Premiere auffuhr. Diese musste sich allerdings mit recht verhaltenen 11,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 2,39 Millionen Zuschauern zufriedengeben. Für "World Invasion: Battle Los Angeles" reichte es im weiteren Verlauf des Abends schließlich nur noch für 8,5 Prozent.

Einstellige Werte hatte der Sender auch tagsüber schon über weite Strecke hinweg verkraftn müssen. Vor allem am Vorabend tat sich ProSieben schwer: In Konkurrenz zu den Wahl-Sondersendungen verzeichnete "Newstime" lediglich 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Simpsons" kamen zwischenzeitlich nicht über 3,9 Prozent hinaus. Und auch "Galileo" erwischte mit nur 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen schwarzen Sonntag.

Sat.1 tat sich unterdessen in der Primetime mit dem US-Thriller "Illuminati" schwer und reihte sich mit 1,41 Millionen Zuschauern noch hinter ZDFneo ein, das dank des Krimis "Die Tote ohne Alibi" auf 1,72 Millionen Zuschauer und einen beachtlichen Marktanteil von 5,0 Prozent kam. In der Zielgruppe erreichte "Illuminati" übrigens nur 6,1 Prozent Marktanteil, doch zumindest auf "Stirb langsam 4.0" konnte sich Sat.1 verlassen. Gegen 23 Uhr zog der Marktanteil auf überzeugende 11,0 Prozent an.

