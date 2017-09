Die Minions katapultieren Super RTL weit nach vorne

© ZDF/Universal Pictures/Illumination Entertainment

"Ich – Einfach Unverbesserlich" sorgte am Freitagabend für Spitzenquoten bei Super RTL, das mit dem Animationsfilm Sat.1 auf die Pelle rückte. Toll lief es auch für ZDFneo, wo sich die britische Serie "Lewis" mit starken Werten verabschiedete.



30.09.2017 - 09:12 Uhr von Marcel Pohlig 30.09.2017 - 09:12 Uhr

Wenn es da heute bei Super RTL mal nicht eine Extraportion Bananas zum Frühstück gibt: Der Familiensender spielte am Freitagabend dank der Minions ganz weit vorne mit und unterhielt mit "Ich – Einfach Unverbesserlich" im Schnitt 1,38 Millionen Zuschauer. Das entspricht insgesamt bereits tollen 5,0 Prozent. Noch besser lief es für den Film in der Zielgruppe. Hier erreichte Super RTL im Schnitt 710.000 Zuschauer und damit einen ausgezeichneten Marktanteil von 8,6 Prozent.

Super RTL war damit am Freitagabend gar nicht mal so weit entfernt von Sat.1, wo sich "Paul Panzers Comedy-Spieleabend" wieder etwas steigerte und 660.000 Zuschauer erreichte. Mit 8,3 Prozent verzeichnete die Show einen Staffelbestwert; insgesamt sahen diesmal 1,37 Millionen Zuschauer zu. Bei "Genial daneben" waren es anschließend wie stets mehr Zuschauer, nämlich 1,94 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 960.000 Zuschauer ein, womit Sat.1 tolle 11,3 Prozent erreichte. Auch ProSieben schlug sich mit 1,49 Millionen Zuschauern für "Star Wars: Die Rache der Sith" wacker und erreichte in der Zielgruppe 10,4 Prozent. Hier schalteten 10,4 Prozent ein.

Einen bärenstarken Abend verzeichnete unterdessen auch ZDFneo, wo das Serienfinale von "Lewis" auf dem Programm stand. 1,51 Millionen Zuschauer schalteten ein, womit ZDFneo tolle 5,4 Prozent erreichte. In der jüngeren Zielgruppe lief es nicht ganz so stark, mit 280.000 Zuschauern und 3,4 Prozent allerdings dennoch gut. "Death in Paradise" sahen anschließend noch 1,06 Millionen Zuschauer. Die zweite Folge sahen 830.000 Zuschauer. ZDFneo erzielte mit dem Karibikkrimi jeweils 4,2 Prozent. In der Zielgruppe sahen 300.000 Zuschauer die erste und 210.000 Zuschauer die zweite Folge, was Marktanteilen von 3,7 und 3,0 Prozent entspricht. Im Vorabendprogramm erreichte "Bares für Rares" bereits bis zu 1,16 Millionen Zuschauer.

Kleinere Brötchen musste Vox backen, das sich insgesamt betrachtet hinter ZDFneo einordnen musste. "Law & Order: Special Victims Unit" eröffnete den Abend dort mit nur 910.000 Zuschauern und fiel mit der zweiten Folge auf nur noch 800.000 Zuschauer nach unten. In der Zielgruppe sahen 470.000 Zuschauer die erste Folge, womit Vox immerhin 5,9 Prozent erreichte. Die zweite Folge bröckelte dann aber schon wieder auf nur noch 4,4 Prozent. Auch "Chicago Med" erreichte diesen Wert, "Chicago P.D." am späten Abend auch nur 4,3 Prozent.

Teilen