"Ninja Warrior" steigert sich zum Finale spürbar

In den letzten Wochen hat sich "Ninja Warrior Germany" auf dem Sendeplatz am Sonntagabend schwerer getan als am Samstag. Das Finale lief nun deutlich besser, ProSieben und Das Erste hatten trotzdem mehr junge Zuschauer.



02.10.2017 - 08:58 Uhr von Timo Niemeier 02.10.2017 - 08:58 Uhr

Mit durchschnittlich fast 20 Prozent Marktanteil ist die erste Staffel von "Ninja Warrior Germany" ein echter Überflieger gewesen. RTL schickte die Show schnell in eine zweite Staffel und versuchte zuletzt, eine eigene "Ninja Warrior"-Bewegung in Gang zu setzen. In Köln hielt man das Format sogar für so stark, dass man den zweiten Teil der zweiten Staffel auf den Sonntagabend verschob. Hier war die Konkurrenz deutlich stärker als am Samstag - und plötzlich bekam auch die RTL-Show Probleme. In den vergangenen drei Wochen lagen die Quoten deutlich unter denen der Vergangenheit. Erst zum Finale drehten die Ninjas jetzt wieder auf.





3,27 Millionen Menschen sahen sich die vorerst letzte Ausgabe an, in der es wieder keinen Sieger und nur einen "Last Man Standing" gab. Schon beim Gesamtpublikum erzielte die Show damit gute 10,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "Ninja Warrior" auf 16,7 Prozent Marktanteil und lag damit deutlich über den Werten der vergangenen Wochen. 1,82 Millionen junge Menschen sahen beim Finale zu. In der Spitze waren während der zweiten Staffel 19,6 Prozent Marktanteil drin - 2016 lag der Bestwert bei 22,9 Prozent.

Die zweite Staffel holte einen durchschnittlichen Marktanteil von 15,8 Prozent und lag damit deutlich unter dem Wert aus dem ersten Durchlauf. Bei RTL wird man nun ganz genau analysieren müssen, ob sich der Wechsel auf den Sonntagabend gelohnt hat oder ob man mit einer anderen Strategie vielleicht nicht doch besser gefahren wäre. Fest steht: Auch im zweiten Jahr blieb "Ninja Warrior Germany" ein richtig schöner Erfolg für RTL. Man darf gespannt sein, wann und auf welchen Sendeplätzen Staffel drei laufen wird.

Trotz der guten Quoten zum Finale war RTL am Sonntag damit nicht der erfolgreichste Sender in der Primetime: Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich der "Tatort", auf Rang zwei landete ProSieben mit dem Spielfilm "The Kingsman: The Secret Service", den sich 1,85 Millionen Menschen ansahen und ProSieben damit 16,6 Prozent Marktanteil bescherten. Insgesamt schalteten 3,09 Millionen Menschen ein. Auch "Sherlock Holmes" kam am späten Abend noch auf richtig gute 15,7 Prozent. Sat.1 erlitt mit dem Endzeit-Klassiker "The Day After Tomorrow" Schiffbruch: Nur 1,47 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, der Marktanteil in der jungen Zielgruppe lag bei 7,7 Prozent.

