Löwen steigern sich, "Vorstellungsgespräch" startet stark

Der Feiertag hat der "Höhle der Löwen" nicht geschadet, im Gegenteil: Die Gründershow erreichte die bislang höchste Reichweite dieser Staffel. Davon profitierte im Anschluss auch der Neustart "Das Vorstellungsgespräch"



04.10.2017 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 04.10.2017 - 09:17 Uhr

Den Tagessieg in der klassischen Zielgruppe musste die "Höhle der Löwen" am Tag der Deutschen Einheit diesmal der "Tagesschau" im Ersten überlassen - doch um 20:15 Uhr setzte sich die Vox-Gründershow dann trotzdem einmal mehr gegen die gesamte Konkurrenz durch. Und nachdem der Quotentrend zuletzt nach unten gezeigt hatte, konnten die Löwen in dieser Woche nun auch wieder ordentlich zulegen.

Mit insgesamt 2,9 Millionen Zuschauern wurde sogar die höchste Reichweite dieser Staffel erzielt, im Vergleich zu vergangenen Woche kam fast eine halbe Million Zuschauer dazu. Das lag zum Teil aber auch an einer insgesamt höhren TV-Nutzung am Feiertag, der Marktanteil zog zwar im Vergleich zur vergangenen Woche ebenfalls spürbar auf 9,3 Prozent an, zu Beginn der Staffel war er aber auch schon höher gelegen. Ähnlich sieht es beim Blick auf die 14- bis 49-Jährigen auf: Hier ging's im Vergleich zur Vorwoche spürbar um über einen Prozentpunkt auf 15,9 Prozent nach oben, die ersten Folgen dieser Staffel hatten aber schon höhere Marktanteile erreicht.

Die erstarkten Löwen verhalfen im Anschluss auch dem neuen Format "Das Vorstellungsgespräch" zu einem gelungenen Einstand. 1,43 Millionen Zuschauer blieben nach der "Höhle der Löwen" noch dran, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei starken 12,9 Prozent. Zum Vergleich: Die zuvor auf diesem Sendeplatz ausgestrahlte Reihe "Meine Familien-Firma" war mit 14,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gestartet und holte zuletzt noch 11,3 Prozent Marktanteil.

